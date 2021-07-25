Rumlar Maraş konusunda dertli..

Fileleftheros, etkinliğe katılmaları vesilesiyle görüştüğü Rumların, şu dikkat çekici vurgularını aktardı: “gençler bizden daha önde olmalıydı. Ama suç onlarda değil, bunu aşılamadığımız için bizde”, “çocuklarımız, özellikle de orta eğitimde olanlar Ada’nın yakınçağ tarihine ve özellikle işgal bölgelerine daha çok önem vermeliydi” ve “bizim nesil öldüğünde Kıbrıs sorunu çözülecek çünkü geri dönme arzusu olmayacak. Denktaş ve Türkiye’nin zamana oynaması işe yaradı.”

Öte yandan Alihtia “Maraş’ı Böyle Kaybettik… Nikos Rolandis AngloAmerikan Planı’nın Reddiyle Yaşadığı Olayları Anlattı” başlığıyla manşete çektiği haberinde, yakın zamanda hayatını kaybeden eski Rum Dışişleri Bakanlarından Nikos Rolandis’in kaleme aldığı kitabında, Rum tarafının, kapalı Maraş en büyük fırsatını, 1978 Batı Çözüm Planı’nı (AngloAmerikan Planı) reddederek kaybettiğine işaret ettiğini yazdı.

Gazeteye göre, Rolandis, Rum tarafının Maraş’ı “geri alma” konusunda 7 fırsat kaybettiğine işaret ettiği kitabında kaybettikleri en büyük fırsatın, Matthew Nimetz'in 10 Kasım 1978’de bizzat kendisine verdiği Batı Çözüm Planı’nı reddetmeleri olduğunu belirtti.



Kitabında, Maraş’ın iadesi konusunda 7 fırsat kaçırdıklarını vurgulayan Rolandis “geri dönüş fırsatları bizim hatalarımız, gelmiş geçmiş liderlerimizin hataları nedeniyle yürümedi” ifadesini kullandı.

