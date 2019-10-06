banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103464
ALTIN
275.576
DOLAR
5.6906
STERLİN
7.0288
EURO
6.2504
Alışveriş merkezinde hırsızlık..2 kişi tutuklandı
ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE HIRSIZLIK
Ercan'da bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Özersay: “Mitsotakis oldu-bitti arıyorsa doğru yere baksın"
ÖZERSAY'DAN MİTSOTAKİS'E TEPKİ
Hava durumu
HAVA DURUMU

Rumlar çözüm konusunda umutsuz

Rumların çoğunluğunun, Kıbrıs sorununda çöküşün çözümden daha yakın olduğunu düşündüğü bildirildi.

Rumlar çözüm konusunda umutsuz

Rumların çoğunluğunun, Kıbrıs sorununda çöküşün çözümden daha yakın olduğunu düşündüğü bildirildi.

06 Ekim 2019 Pazar 08:54
Rumlar çözüm konusunda umutsuz

Rumların çoğunluğunun, Kıbrıs sorununda çöküşün çözümden daha yakın olduğunu düşündüğü bildirildi.
IMR şirketinin Simerini gazetesi hesabına, Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş ve üstü 500 kişiyle rastgele telefon görüşmeleri aracılığıyla gerçekleştirdiği ankete göre, Rumların yüzde 79’u, Kıbrıs sorununda çözüm yerine çöküş olacağını düşünüyor.
Ankete göre katılımcıların yüzde 51’i, iki toplumlu ve iki kesimli federasyon çözümünün Kıbrıs sorunu için yaşayabilir olduğunu, yüzde 48’i ise yaşayabilir olmadığını belirtti.
Katılımcıların yüzde 77’si, iki devletli çözümün her iki tarafın da menfaatine olacağı konusunda olumsuz görüş belirtirken, yüzde 66’sı da, konfederal çözüme karşı çıktı.
Ankete katılanların yüzde 67’si, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Maraş konusunda yapacağını söylediği şeyleri gerçekleştireceğine inandığını beyan ederken, yüzde 68’i de Kıbrıs Türk makamlarıyla işbirliği yapanlara Rum Yönetimi tarafından tedbir uygulanması gerektiğini ifade etti.

banner317
Ankette sorulan “Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri takip ediyor musunuz” şeklindeki bir soruya ise, katılımcıların yüzde 17’si “çok yakından”, yüzde 44’ü “yeterince”, yüzde 27’si “az”, yüzde 12’si ise “hiç” yanıtını verdi.
Ankete göre katılımcıların yüzde 26’sı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorunu müzakerelerindeki icraatlarıyla tamamen hemfikir olduğunu belirtirken, yüzde 14’ü kesinlikle hemfikir olmadığını beyan etti. Yüzde 31’lik kesim hemfikir olduğunu, yüzde 26’lık kesim hemfikir olmadığını ifade etti, yüzde 3’lük kesim bu soruyu yanıtsız bıraktı.
Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasıyla ilgili memnuniyet düzeyi sorgulanan katılımcılar, yüzde 61 oranında memnun olduklarını, yüzde 35 oranında da memnun olmadıklarını ifade ettiler. Yüzde 4’lük kesim ise bu soruyu yanıtsız bıraktı.
Ankete katılanlara, Maraş’ın açılması halinde, Kıbrıs sorunundaki gidişatın değişip değişmeyeceği de soruldu. Katılımcıların yüzde 26’sı, bu soruya “tamamen değişecek”, yüzde 28’i “yeterince değişecek”, yüzde 17’si “biraz değişecek”, yüzde 29’u da “hiç değişmeyecek” yanıtını verdi.

 

Son Güncelleme: 06.10.2019 12:30
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs SorunuKıbrıs Sorunun çözümü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“sol Ve Kıbrıs Sorunu” Konferansı Gerçekleşti
“sol Ve Kıbrıs Sorunu” Konferansı Gerçekleşti
Niyazi Kızılyürek Politis’e Demeç Verdi
Niyazi Kızılyürek Politis’e Demeç Verdi
Akıncı: “Üçlü ve beşli görüşme yıl sonundan önce”
Akıncı: “Üçlü ve beşli görüşme yıl sonundan önce”
Doğrudan ticaret için Ankara ve KKTC’den “baskı” iddiası...
Doğrudan ticaret için Ankara ve KKTC’den “baskı” iddiası...
RMMO’da silahlanma programına dönüş…
RMMO’da silahlanma programına dönüş…
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Ankara’ya mesaj...
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Ankara’ya mesaj...
Guterres’ten liderlere Paris davet notu
Guterres’ten liderlere Paris davet notu
Güney'de bakır rezervleri tükeniyor
Güney'de bakır rezervleri tükeniyor
“Federasyon ve Sol” konulu konferans bugün yapılıyor
“Federasyon ve Sol” konulu konferans bugün yapılıyor
Üçlü görüşme senaryoları
Üçlü görüşme senaryoları

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim