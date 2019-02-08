Rum-yunnan “salamis 1/19” Arama Kurtarma Taatbikatı İcra Edildi

Lefkoşa, 8 Şubat 19 (.): Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, adanın deniz bölgesinde “Salamis 1/19” kod ismiyle ortak arama-kurtarma tatbikatı icra ettiği bildirildi.

Fileleftheros ve Haravgi’nin haberine göre, 7 Şubat Çarşamba sabahı icra edilen tatbikatta Rum polis hava operasyonları biriminden bir helikopter ile Yunan Deniz Kuvvetleri’nin “Spetsai” isimli firkateyni katıldı.

Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin sevk ve idaresinde icra edilen tatbikatta, katılımcı hava-deniz kurtarma unsurları açık denizdeki bir gemiden yaralının hava yoluyla tahliyesi senaryosu canlandırıldı.

(ŞA/FEZ)