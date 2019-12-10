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Rum Yüksek Mahkemesi Kıbrıslı Türklerin Temyiz Başvurusunu Reddetti

Lefkoşa, 10 Aralık 19 (.):  Rum Yüksek Mahkemesi, Kıbrıslı Türk müteveffa A. Ali terekesi Fisun Ali ile Helva Trading Ltd şirketinin, mandamus imtiyaz emri verilmesi talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Rum Yüksek Mahkemesi Kıbrıslı Türklerin Temyiz Başvurusunu Reddetti

Lefkoşa, 10 Aralık 19 (.):  Rum Yüksek Mahkemesi, Kıbrıslı Türk müteveffa A. Ali terekesi Fisun Ali ile Helva Trading Ltd şirketinin, mandamus imtiyaz emri verilmesi talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

10 Aralık 2019 Salı 10:32
Rum Yüksek Mahkemesi Kıbrıslı Türklerin Temyiz Başvurusunu Reddetti

Lefkoşa, 10 Aralık 19 (.):  Rum Yüksek Mahkemesi, Kıbrıslı Türk müteveffa A. Ali terekesi Fisun Ali ile Helva Trading Ltd şirketinin, mandamus imtiyaz emri verilmesi talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Alihtia’nın haberine göre Rum Yüksek Mahkemesi’nin reddettiği mandamus imtiyaz emriyle, Fisun Ali’nin temsil ettiği mülkteki binalara ilişkin Larnaka Tapu siciline işlenmiş her türlü belgenin, depozitin, notun, külfetin veya kısıtlamanın silinmesi talep ediliyordu.

Helva Trading Ltd’in, A. Ali terekesi olarak Fisun Ali aleyhine dava açtığı, araziden her bir binanın satışı için ayrı ayrı açılan davalar, davaların her biri için özel anlaşmaya dair uzlaşı emri verilmesiyle sonuçlandırıldığı belirtildi.

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Haberde, kararın, dava konusu olan her bir binanın belirli bir zaman içerisinde Helva Trading Ltd’ne devredilmesi ve belirli bir meblağla birlikte masrafları ödemesi öngörülen şirketin anılanlardan hiçbiri yerine getirmediğinden anlaşmanın geçersiz olduğu kaydedildi.

Fisun Ali’nin avukatlarının Larnaka Tapu Dairesi’ne, ilgili mahkeme emrini de eklemek suretiyle, iki davanın konusu olan gayrı menkul üzerinde var olan herhangi bir engelin ‘kaldırılması’ için emir verilmesi talebiyle üç ayrı mektup gönderdiği belirtildi.

Habere göre, Tapu Dairesi iki mektuba cevap vermedi, üçüncü mektuba ise daire müdürü imzasıyla “herhangi bir kayıt veya külfetin kaldırılması talebiniz, Yüksek Mahkeme kararında böyle bir ifade olmadığı için yerine getirilemez” cevabı verildi.

Rum Yüksek Mahkemesi’nin, mandamus imtiyaz emri vermeyi de Tapu Dairesi müdürünün ifade ettiklerinin yerinde olduğu gerekçesiyle reddettiğine işaret edildi.

 (ŞA/FEZ)

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