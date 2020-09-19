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Rum Yönetiminden Barbaros Gemisiyle İlgili “anti-navtex”

Lefkoşa, 19 Eylül 2020 : Rum Yönetiminin, Ankara’nın “Barbaros” araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini 18 Ekim’e kadar uzattığı navtex’ine, bir anti-navtex’le yanıt verdiği haber verildi.

19 Eylül 2020 Cumartesi 14:01
Rum Yönetiminden Barbaros Gemisiyle İlgili “anti-navtex”
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Lefkoşa, 19 Eylül 2020 : Rum Yönetiminin, Ankara’nın “Barbaros” araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini 18 Ekim’e kadar uzattığı navtex’ine, bir anti-navtex’le yanıt verdiği haber verildi.
Rum haber kaynakları, Rum Yönetimi tarafından bu sabaha karşı yayımlanan anti-navtex’te “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Türkiye’nin talimatının Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığındaki yasadışı ve keyfi bir operasyonla ilgili olduğunu, aynı zamanda uluslararası hukuk ve deniz güvenliğiyle ilgili prosedürlerin ihlal edilmesini teşkil ettiği” iddiasında bulunulduğunu iletti.

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Rum Yönetimi’nin, yayımladığı anti-navtex’le “Barbaros gemisinin çalışmalarının hemen sona ermesini istediğini” de belirtildi.
(İY/HÖ)                              
 

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