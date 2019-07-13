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Rum Yönetimi Venezuela Geçici Başkanını Tanıma Yolunda

Lefkoşa, 13 Temmuz 19 ; Venezuela\'da geçen ocak ayında kendini ülkenin meşru lideri ilan eden Juan Guaido\'nun,  Yunanistan tarafından ülkenin geçici başkanı olarak resmen tanınmasının ardından Güney Kıbrıs’ın da aynı yolu takip edeceği belirtildi. 

Rum Yönetimi Venezuela Geçici Başkanını Tanıma Yolunda

Lefkoşa, 13 Temmuz 19 ; Venezuela\'da geçen ocak ayında kendini ülkenin meşru lideri ilan eden Juan Guaido\'nun,  Yunanistan tarafından ülkenin geçici başkanı olarak resmen tanınmasının ardından Güney Kıbrıs’ın da aynı yolu takip edeceği belirtildi. 

13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:19
Rum Yönetimi Venezuela Geçici Başkanını Tanıma Yolunda

Lefkoşa, 13 Temmuz 19 ; Venezuela'da geçen ocak ayında kendini ülkenin meşru lideri ilan eden Juan Guaido'nun,  Yunanistan tarafından ülkenin geçici başkanı olarak resmen tanınmasının ardından Güney Kıbrıs’ın da aynı yolu takip edeceği belirtildi. 
Politis gazetesi iyi haber alan kaynaklara dayanarak, Güney Kıbrıs’ın ileriki 24 saat içerisinde Juan Guaido'yu, ülkenin geçici başkanı olarak tanımayı ileriye götüreceğini yazdı.
HRİSTODULİDİS DENDİAS İLE GÖRÜŞECEK 

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Politis gazetesi aynı haberinin içerisinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Yunanistan’ın yeni Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ilk görüşmesini pazartesi günü Brüksel’de gerçekleştireceğini yazdı.
Habere göre görüşmenin gündeminde tüm boyutlarıyla birlikte Kıbrıs sorunu bulunuyor. 
(FK/ÖK) 
 

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