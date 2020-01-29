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Rum Yönetimi’nin Oyuyla 7 Rus’a Daha Yaptırım

Lefkoşa, 29 Ocak 20 : Kırım’ın 2014 yılında Rusya topraklarına yeniden bağlanması sonrası yaptırım uygulama başlayan Avrupa Birliği’nin (AB), yaptırım listesine Rum Yönetimi’nin de oyuyla 7 Rus vatandaşını daha eklediği bildirildi.

Rum Yönetimi’nin Oyuyla 7 Rus’a Daha Yaptırım

Lefkoşa, 29 Ocak 20 : Kırım’ın 2014 yılında Rusya topraklarına yeniden bağlanması sonrası yaptırım uygulama başlayan Avrupa Birliği’nin (AB), yaptırım listesine Rum Yönetimi’nin de oyuyla 7 Rus vatandaşını daha eklediği bildirildi.

29 Ocak 2020 Çarşamba 09:56
Rum Yönetimi’nin Oyuyla 7 Rus’a Daha Yaptırım


Lefkoşa, 29 Ocak 20 : Kırım’ın 2014 yılında Rusya topraklarına yeniden bağlanması sonrası yaptırım uygulama başlayan Avrupa Birliği’nin (AB), yaptırım listesine Rum Yönetimi’nin de oyuyla 7 Rus vatandaşını daha eklediği bildirildi.

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Fileleftheros gazetesi, Kırım’da 2019 yılında yapılan parlamento seçimlerini gerekçe gösteren AB’nin, Rusya’ya yaptırımları bir kez daha genişlettiğini ve Rumların bu konudaki vetosunun kalktığını yazdı.
(GE/HA)
 

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