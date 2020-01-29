Rum Yönetimi’nin Oyuyla 7 Rus’a Daha Yaptırım

Lefkoşa, 29 Ocak 20 : Kırım’ın 2014 yılında Rusya topraklarına yeniden bağlanması sonrası yaptırım uygulama başlayan Avrupa Birliği’nin (AB), yaptırım listesine Rum Yönetimi’nin de oyuyla 7 Rus vatandaşını daha eklediği bildirildi.
(GE/HA)
Lefkoşa, 29 Ocak 20 : Kırım’ın 2014 yılında Rusya topraklarına yeniden bağlanması sonrası yaptırım uygulama başlayan Avrupa Birliği’nin (AB), yaptırım listesine Rum Yönetimi’nin de oyuyla 7 Rus vatandaşını daha eklediği bildirildi.
Lefkoşa, 29 Ocak 20 : Kırım’ın 2014 yılında Rusya topraklarına yeniden bağlanması sonrası yaptırım uygulama başlayan Avrupa Birliği’nin (AB), yaptırım listesine Rum Yönetimi’nin de oyuyla 7 Rus vatandaşını daha eklediği bildirildi.