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Rum Yönetimi’nin Hellim Konusundaki Mücadelesi Sürüyor

Lefkoşa, 7 Ağustos 19 (.): Rum Yönetimi’nin, hellimin ticari markasının Birleşik Krallık’ta kaydedilmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğu ve bu başvuru aleyhindeki itirazların geri çekilmesi süresinin ise bugün dolacağı haber verildi.

Rum Yönetimi’nin Hellim Konusundaki Mücadelesi Sürüyor

Lefkoşa, 7 Ağustos 19 (.): Rum Yönetimi’nin, hellimin ticari markasının Birleşik Krallık’ta kaydedilmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğu ve bu başvuru aleyhindeki itirazların geri çekilmesi süresinin ise bugün dolacağı haber verildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:26
Rum Yönetimi’nin Hellim Konusundaki Mücadelesi Sürüyor

Lefkoşa, 7 Ağustos 19 (.): Rum Yönetimi’nin, hellimin ticari markasının Birleşik Krallık’ta kaydedilmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğu ve bu başvuru aleyhindeki itirazların geri çekilmesi süresinin ise bugün dolacağı haber verildi.

Politis gazetesi “Hellim Konusunda İngiltere’deki İtirazlar Duruyor- Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Hellimin Ticari Markasının Birleşik Krallık’ta Kaydedilmesi İçin Yeni Başvuru” başlıklı haberinde, eldeki verilere göre, hellimin ticari markasının İngiltere’de kaybedilmesine neden olan “aynı çevreler” tarafından yapılan itirazların geri çekilmediğini, bunların oldukları yerde kaldıklarını yazdı.

Bahse konu şirketin ürünlerinin hellim ismiyle ticaretinin devam etmesi karşılığında, itirazların geri çekilmesi için perde gerisindeki faaliyetlerin de sonuç vermediğini kaydeden gazete, hellimle ilgili mücadelenin Avrupa düzeyinde de sürdüğünü, çünkü hellimin ticari markasının Avrupa Birliği’nde (AB) de silinmesi için başvurularda bulunulduğunu anımsattı.

İki durumda da, yapılan itirazların “John & Pascalis Ltd.” şirketinin ileri gelenlerinden geldiğine işaret eden gazete, bunun hellimin ticari markasını Birleşik Krallık’ta iptal etmeyi başaran şirket olduğunu anımsattı.

Rum Ticaret Bakanlığı ile Hukuk Dairesi’nin “AB kolektif ticari markası” konusunda AB Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) yapılan itiraz karşısındaki tüm destekleyici yanıtların gönderilmesini tamamladığını da kaydeden gazete, bunun hellimi gerek Avrupa’da, gerek de İngiltere piyasasında güvenceye alan bir marka olduğunu belirtti.

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AB markasının korunmasının, hellimin Kıbrıs ürünü olarak yaşamını sürdürmesi açısından kritik olarak addedildiğini kaydeden gazete, bunun kaybedilmesi durumunda, hellimin düşük bir maliyetle herhangi bir yerde üretilebileceğini, bunun ise “Kıbrıs ve Kıbrıslı üreticiler” açısından olumsuz etkilere sahip olacağına dikkati çekti.

“John and Pascalis” şirketinin, hem AB markası, hem de İngiltere’deki markayla ilgili itirazlarını geri çekmesi karşılığında, Rum Enerji Bakanlığı’na bazı öneriler yaptığını da kaydeden gazete, bunların şirketin ticaretini yaptığı hellimlerin yasal olduğu konusunda Rum Yönetimi tarafından yazılı bir onay verilmesiyle alakalı olduğunu belirtti.

Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’nin “kaynaklarına” göre, böyle bir teminat verilemeyeceğini, çünkü bunun hellimin “Menşe İsmi Korumalı Ürün” olarak patentinin alınması için yapılan bütün çabayı bozacağını yazan gazete, bakanlık tarafından duruma yardımcı olması için bir çaba gösterildiğini, fakat karşı tarafın bunu kabul etmediğini belirtti.

Öte yandan hellimin İngiltere’deki ticari markasının kaybedilmesinin, İngiltere’ye yapılan hellim ihracatında düşüşe sebep olmadığını kaydeden gazete, bunun aksine 2019’un ilk 4 ayında, İngiltere’ye yapılan hellim ihracatında yüzde 15,5’lik bir artış olduğunu yazdı.

Gazete bakanlık “kaynaklarının”, bunun hellimin AB markasının olması ve bunun İngiltere’de de geçerli olmayı sürdürmesinden kaynaklandığını söylediklerini ekledi.

Haber Alithia’da “Hellimin Ticari Markası İçin Brüksel ve Londra’da Yeni Mücadeleler”, Fileleftheros’ta “Hellimin Yeniden Kaydedilmesi İçin Çaba- Tüccarların İngiltere’deki İtirazlarını Geri Çekmeleri İçin Perde Gerisinde Faaliyetler”, Haravgi’de ise “Hellimin Tescil Edilmesini Bozuyorlar- Hellimin Ticari Markasının Avrupa Birliği’nde de Kaybedilmesi Tehlikesi- Hellimin Menşe İsmi Korumalı Ürün Olarak Patentinin Alınmasına Dair Dosya Beş Yıldır Beklemede” başlıklarıyla yer buldu.

(İY/GÜL)

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