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Rum Yönetimi’nden Kayıplarla İlgili Üç Eksenli Eylem

Lefkoşa, 14 Ağustos 20 : Rum Yönetimi Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Rum Yönetimi’nin Eylül ayı itibarıyla kayıplar konusunda üç eksenli eylemde bulunacağını açıkladı.

14 Ağustos 2020 Cuma 11:55
Rum Yönetimi’nden Kayıplarla İlgili Üç Eksenli Eylem
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Lefkoşa, 14 Ağustos 20 : Rum Yönetimi Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Rum Yönetimi’nin Eylül ayı itibarıyla kayıplar konusunda üç eksenli eylemde bulunacağını açıkladı.
Fileleftheros gazetesi, ilk eksende kayıplar konusunda Eylül ayında Atina’da, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanları, iki bakanlığın temsilcileri ve kayıp ailelerinin örgütlü olduğu derneklerin katılacağı bir toplantı yapılacağını kaydederken, bu toplantıyla iki hükümet tarafından ortak eylem planı belirlenmesinin hedeflendiğini yazdı.
Habere göre Fotiu, ikinci eksenin ise Avrupa Parlamentosu ile AP Milletvekillerinin değerlendirilmesi olduğunu belirterek, Paşaköy kayıpları konusunda birkaç yıl önce alınan kararı anımsattı ve AP ile ortak eylem planı belirlenmesinin planlandığını söyledi.

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Fotiu, üçüncü eylem planının da, dış Rumlara yönelik olduğunu ve ABD ile İngiltere gibi nüfuzlu ülkelerde yaşayan Rumlar tarafından, Türkiye’ye kayıplar konusunda işbirliği yapması için baskı yapılmasına yönelik eylem yapılmasının amaçlandığını anlattı.
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 2020 yılının başından 31 Temmuz’a kadar 1348 bölgede kazı çalışması yaptığını belirten Fotiu, pandemi nedeniyle komitenin çalışmalarının 3,5 aylığına ertelendiğini ve 1 Temmuz itibarıyla çalışmaların yeniden başladığını söyledi.
(GE/HA)
 

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