Rum Yönetimi’nde Mülteci Alarmı

Lefkoşa, 8 Eylül 20 : Rum Yönetimi’nin, son 24 saatteki yoğun mülteci akışının akabinde alarma geçtiği ve yetkili bakanlar komitesinin dün, acil bir toplantı yaptığı bildirildi.

Alithia gazetesi, toplantıda durum değerlendirmesi yapıldığını ve bazı tedbirler alındığını kaydederek, çoğunluğu Lübnan’dan gelen mülteciler için Lübnan Hükümeti ile işbirliği içerisinde, Beyrut’a bir heyet gönderilerek sorunla mücadelede yöntem aranacağını yazdı.

Gazete, toplantıda, Güney Kıbrıs’ın artık ekonomik sebeplerle ülke değiştiren göçmenleri kabul edebilecek durumda olmadığının netleştirildiğini ve Avrupalı ortaklardan sınırların korunması için yardım talebinde bulunulacağını belirtti.

Habere göre Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Beyrut’a gidecek heyetin önümüzdeki 48 saat içerisinde harekete geçeceğini söyledi.

Nuris, Purnara mülteci kampındaki karantina alanlarında şu anda aşırı doluluk olduğuna dikkat çekerek, merkezdeki koronavirüs vakalarının giderek arttığını kaydetti.



İKİ GÜNDE LÜBNAN’A 114 MÜLTECİ GERİ GÖNDERİLDİÖte yandan Fileleftheros gazetesi de, son 2 gün içerisinde Güney Kıbrıs’tan Lübnan’a 114 mültecinin geri gönderildiğini yazdı.Haberde, 33 mültecinin Pazar günü, 81 mültecinin de dün gemilerle Lübnan’a gönderildiği belirtildi.(GE/HÖ)