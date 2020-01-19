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Rum Yönetimi Lefkoşa-1 Hedefinde Sondaja Tepkili

RUM BAŞKANLIK SARAYI: “TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ’DE KORSAN DEVLETE DÖNÜŞÜYOR”

Rum Yönetimi Lefkoşa-1 Hedefinde Sondaja Tepkili

RUM BAŞKANLIK SARAYI: “TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ’DE KORSAN DEVLETE DÖNÜŞÜYOR”

19 Ocak 2020 Pazar 12:24
Rum Yönetimi Lefkoşa-1 Hedefinde Sondaja Tepkili

RUM BAŞKANLIK SARAYI: “TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ’DE KORSAN DEVLETE DÖNÜŞÜYOR”

“KIBRISLI TÜRKLERİN ÇIKARLARI KIBRIS SORUNUNUN KAPSAMLI ÇÖZÜMÜ ÇERÇEVESİNDE GÜVENCE ALTINA ALINMIŞTIR”

Lefkoşa, 19 Ocak 20 (.): Rum yönetimi, Türkiye’nin sondaj yapmaya hazırlandığı Lefkoşa-1 hedefinin, tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisinde olduğu” iddiasıyla kınadı.

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Rum radyosu,  Rum Başkanlık Sarayı’ndan bugün yapılan yazılı açıklamada Türkiye için, “Doğu Akdeniz’de korsan devlete dönüşüyor” suçlaması yapıldığını duyurdu.

Açıklamada Türkiye’nin bu sefer, Rum yönetiminin Eni-Total konsorsiyumuna arama ruhsatı verdiği sözde Rum MEB’i/kıta sahanlığının güneyindeki 8’inci parsel içerisinde sondaja kalkıştığı” öne sürüldü.

Türkiye’nin Güney Kıbrıs, Mısır ve İsrail arasındaki MEB sınırlandırması anlaşmasını görmezden gelerek yapmaya niyetlendiği yeni sondajın sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve yetkilerinin ihlali olacağı” da öne sürülen açıklamada, “Türkiye, Doğu Akdeniz’de korsan devlete dönüşüyor” iddiasında bulunuldu.

Ayrıca, sondaj çalışmalarının Kıbrıslı Türklerin çıkarına yapıldığı söyleminin “temelsiz”, KKTC tarafından verilen ruhsatın “yasadışı ve geçersiz olduğu” iddiasına da yer verilen açıklamada, “Kıbrıslı Türklerin çıkarları, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü çerçevesinde tamamen güvence altına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

(ŞA/GÜL)

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