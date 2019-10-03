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Rum Yönetimi Kapalı Maraş Konusunu Güvenlik Konseyi’ne Götürdü

Lefkoşa, 3 Ekim 19 (.): Rum Yönetimi, kapalı Maraş’ın iskâna açılması meselesini, BM Güvenlik Konseyi’ne götürdü.

Rum Yönetimi Kapalı Maraş Konusunu Güvenlik Konseyi’ne Götürdü

Lefkoşa, 3 Ekim 19 (.): Rum Yönetimi, kapalı Maraş’ın iskâna açılması meselesini, BM Güvenlik Konseyi’ne götürdü.

03 Ekim 2019 Perşembe 11:19
Rum Yönetimi Kapalı Maraş Konusunu Güvenlik Konseyi’ne Götürdü

Lefkoşa, 3 Ekim 19 (.): Rum Yönetimi, kapalı Maraş’ın iskâna açılması meselesini, BM Güvenlik Konseyi’ne götürdü.
Rum radyosu, başvurunun, Rum müzakereci ve BM Daimi Temsilcisi Andreas Mavroyannis tarafından 1 Ekim Salı günü yapıldığını duyurdu.
Güvenlik Konseyi’nin, Rum Yönetiminin kapalı Maraş’la ilgili başvurusunu kapalı oturumda görüşeceği, görüşme tarihine de önümüzdeki günlerde karar vereceği kaydedildi. 

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Rum Yönetimi, Güvenlik Konseyi’nden, Maraş ile ilgili bütün kararlarını yeniden teyit edeceği bir başkanlık açıklaması yayımlamasını bekliyor.
Andreas Mavroyannis’in kapalı Maraş’ın iskâna açılması konusunda BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi Başkanlarına da birer mektup gönderdiği, mektupların  BM’nin resmî belgesi olarak yayımlanacağı kaydedildi. 
(ŞA/HA) 
 

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