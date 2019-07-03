banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99649
ALTIN
258.901
DOLAR
5.6438
STERLİN
7.1007
EURO
6.3710
Yoldan çıkan van araç tarlaya uçtu
LTB açık hava reklam alanlarının kiralanması ihalesini kazanan firmalar ile üç ayrı sözleşme imzaladı
YILLIK 1 MİLYON 380 BİN...
Cumhurbaşkanı Akıncı DAÜ mezuniyet törenine katılarak mezunlara diplomalarını verdi
AKINCI: “YURDUMUZDA, DÜNYAMIZDA BARIŞ, İSTİKRAR,...
Alsancak’ta atık toplama kafesleri yetleştirildi
ALSANCAK’TA ATIK TOPLAMA KAFESLERİ YETLEŞTİRİLDİ
banner306

Rum Yönetimi Füze Konusunda Temaslarını Sürdürüyor

Lefkoşa, 3 Temmuz 19 : Rum hükümetinin, Pazartesi günü KKTC semalarında patlayarak düşen ve S-200 olduğuna inanılan füze konusunu aydınlatma girişimlerini sürdürdüğü ve temasta olduğu hükümetlerin yanıtlarını beklemekte olduğu bildirildi.

Rum Yönetimi Füze Konusunda Temaslarını Sürdürüyor

Lefkoşa, 3 Temmuz 19 : Rum hükümetinin, Pazartesi günü KKTC semalarında patlayarak düşen ve S-200 olduğuna inanılan füze konusunu aydınlatma girişimlerini sürdürdüğü ve temasta olduğu hükümetlerin yanıtlarını beklemekte olduğu bildirildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00
Rum Yönetimi Füze Konusunda Temaslarını Sürdürüyor

Lefkoşa, 3 Temmuz 19 : Rum hükümetinin, Pazartesi günü KKTC semalarında patlayarak düşen ve S-200 olduğuna inanılan füze konusunu aydınlatma girişimlerini sürdürdüğü ve temasta olduğu hükümetlerin yanıtlarını beklemekte olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, KKTC’ye düşen ve S-200 olduğuna kesin gözüyle bakılan füzeyi imal eden Rusya’dan alınacak yanıtın büyük önem taşıdığını belirtirken, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in bu konudaki açıklamasına yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, dünkü açıklamasında, “şu an için bir ilk izlenimlerinin bulunduğunu ve daha geniş bilgi edinmeye çalıştıklarını” belirtirken, olayın KKTC’de gerçekleşmesinin olayı tam anlamıyla araştırmalarını zorlaştırdığını ifade etti.

Hristodulidis ayrıca, Güney Kıbrıs’ın füze savunma sistemine sahip olduğunu ancak barış zamanlarında bu sistemin devreye girmesinin bazı belirli prosedürler gerektirdiğini vurguladı.

Öte yandan Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis de dün bir açıklamada bulundu ve Kıbrıs’ın normalde füze saldırılarının hedefi olmadığını, yaşanan olayın münferit bir durum olduğunu ve endişeye gerek olmadığını iddia etti.

Angelidis, Güney Kıbrıs’ın bu tür füzeleri tespit ederek durduracak sistemlere sahip olduğunu ancak sürekli füze saldırısı altında olan bir ülke konumunda olmadığı için, sistemlerin 24 saat açık olmadığını ifade etti.

banner317
Angeldisi ayrıca, KKTC’ye düşen “nesne” konusunda diğer komşu ülkelerle istişare halinde bilgi edinme çabalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

RMMO ESKİ KOMUTANI FARKLI GÖRÜŞTE

Gazete haberinin devamında, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) eski komutanlarından olan, S-300 füzeleri konusunda eğitim almış Gavriil Angeldis’in,  KKTC’ye düşen füzenin S-200 füzesi olmadığı yönündeki açıklamalarına yer verdi.

Angelidis, KKTC’de olay yerinden edinilen fotoğraflara bakıldığında söz konusu düzenin S-200 olmadığına, karadan karaya veya gemilerden karaya atılan bir SCUD füzesi olduğuna inandığını ifade etti.

Politis gazetesi ise, füze olayı ve Rum Savunma Bakanı Angelidis’in açıklamalarını “Turizm Etkilenmesin” başlığı altında verdi ve Rum hükümetinin, turizmin etkilenmemesi adına füze düşmesi olayını önemsiz bir olaymış gibi göstermeye çalıştığı yorumunda bulundu.

Alithia gazetesi ise haberinde “Sahte Devletin Varlığının Öne Çıkarılması” başlığını kullanarak Türkiye ve KKTC makamlarının füze olayını KKTC’nin varlığını öne çıkarma aracı olarak kullanmaya çalıştığını iddia etti.

Gazete, Türkiye’de yayınlanan “Türkiye” isimli gazetede konuya ilişkin yer alan haberlere de ayrıntısıyla yer verdi.

(SB/HA)    

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lavrov’un Fbme Bank’ta Kaybolan Rus Paralarını Sorması Şaşırttı
Lavrov’un Fbme Bank’ta Kaybolan Rus Paralarını Sorması Şaşırttı
Rum Polis Genel Müdürlüğü Önünde Cinayete Kurban Giden Kadınlar İçin Protesto
Rum Polis Genel Müdürlüğü Önünde Cinayete Kurban Giden Kadınlar İçin Protesto
Ağrotur sakinleri F-35’leri protesto edecek
Ağrotur sakinleri F-35’leri protesto edecek
Prodromu’dan Akel’e Sert Cevap
Prodromu’dan Akel’e Sert Cevap
Güney Kıbrıs’a Silah Ambargosunu Kaldıran Yasa Tasarısıyla İlgili Tansiyon Yükseliyor
Güney Kıbrıs’a Silah Ambargosunu Kaldıran Yasa Tasarısıyla İlgili Tansiyon Yükseliyor
Gümrük memuru tutuklandı
Gümrük memuru tutuklandı
Rum Sayıştay Başkanı’ndan “taşkent” Tepkisi
Rum Sayıştay Başkanı’ndan “taşkent” Tepkisi
Güney Kıbrıs’ta işsizlik azaldı
Güney Kıbrıs’ta işsizlik azaldı
KKTC’ye düşen füze Rum basınında
KKTC’ye düşen füze Rum basınında
Özersay’ın Maraş konulu açıklaması Rum basınında
Özersay’ın Maraş konulu açıklaması Rum basınında

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim