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Rum Yönetimi Eski Başkanı Dimitris Hristofyas Hayatını Kaybetti

CENAZE TÖRENİ SALI GÜNÜ YAPILIYOR

Rum Yönetimi Eski Başkanı Dimitris Hristofyas Hayatını Kaybetti

CENAZE TÖRENİ SALI GÜNÜ YAPILIYOR

22 Haziran 2019 Cumartesi 08:41
Rum Yönetimi Eski Başkanı Dimitris Hristofyas Hayatını Kaybetti

CENAZE TÖRENİ SALI GÜNÜ YAPILIYOR

Lefkoşa, 22 Haziran 19 : Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas, bir süredir tedavi gördüğü Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde, dün saat 18.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Hristofyas’ın ölüm haberi, bugünkü Rum gazetelerinin manşetlerinde yer alırken, başta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve AKEL camiası olmak üzere, Rum siyasi cephesinden birçok taziye mesajı da haberlere yansıdı.

Filleftheros gazetesi “Dimitris Hristofyas Aramızdan Ayrıldı… Eski Başkan 72 Yaşında Hayata Veda Etti” başlık ve spotuyla verdiği haberinde, Hristofyas’ın ölümüyle ilgili “Kıbrıs’ın ilk solcu Başkanı hayattan ayrıldı” ifadesini öne çıkararak, Hristofyas’ın ölümünün herkesi yasa boğduğunu yazdı.

Gazete, Brüksel’de bulunan Anastasiadis’in taziye mesajı yayınlayarak, Hristofyas’ın ölümü nedeniyle derin üzüntü duyduğunu dile getirdiğini ve Hristofyas ile paralel yoldan, ama her zaman memleketin iyiliği için gittiklerini belirttiğini yazdı.

Anastasiadis mesajında, Hristofyas’ın sağlık sorunları nedeniyle ne kadar çile çektiğini bildiğini ve toprağının hafif olmasını ümit ettiğini kaydederek, ailesine taziyelerini iletti.

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Gazete, AKEL Merkez Komitesi’nin ise açıklamasında, Hristofyas’ın ölümü nedeniyle derin üzüntü duyduklarını kaydederek, eşi Elsi Hristofyas ve tüm ailesine taziyelerini ilettiğini yazdı.

Habere göre Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise mesajında, Hristofyas’ın Rum halkı için gerçek bir lider ve Sol’un büyük mücadelecisi olduğunu; toplumsal mücadelelerde ve özellikle de Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için verilen mücadelelerde başı çektiğini kaydetti ve çalışmalarının geleceğe ışık tutacağını belirtti.

Haberde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajına da yer verildi.

Haber, Politis gazetesinde “İlk Solcu Başkan Tarihe Geçti… Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde Dün 17.36’da Hayatını Kaybetti” başlık ve spotuyla, Haravgi gazetesinde de “İyi Yolcuklar Dimitri” başlıklarıyla yansıtıldı.

CENAZE TÖRENİ SALI GÜNÜ

Bu arada, Rum haber kaynaklarına göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, bu sabahki Rum Bakanlar Kurulu toplantısının akabinde, Hristofyas’ın cenaze törenin Salı günü saat 17.00’de, Strovolo’daki “Ayia Sofia Kilisesi”nde gerçekleştirileceğini açıkladı.

 (GE/ŞEB)

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