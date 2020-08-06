Rum Yönetimi Aleyhinde Dava Açan Yunanlar İçin Teminat Zorunluluğu Kararı Alındı

Lefkoşa, 6 Ağustos 20 : 956 Yunanın, 2013’teki ekonomik kriz ve Troyka ile Rum Yönetimi’nin imzaladığı memorandum nedeniyle uğradıkları zarar için Rum Yönetimi’nden talep ettikleri milyonlarca Euro’luk tazminat davasıyla ilgili, davacı tarafa teminat zorunluluğu getirildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi’nin Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nden, davacı tarafın davayı kaybetmesi halinde, Rum Yönetimi’nin dava giderlerini de ödemesini talep ettiğini ve bu talebin kabul edildiğini yazdı.



Haberde, mahkemenin, davacı taraflara 5 milyon dolarlık teminat yatırması zorunluluğu getirdiği belirtildi.(GE/ŞEB)