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Rum Yönetimi 8 Ülke İle Havacılık Alanında Memorandum İmzaladı

Lefkoşa, 12 Aralık 19 : Rum Yönetimi’nin Şili, Kolombiya, Ruanda, Bahama Adaları, Seyşeller, Jamaika, Kore ve Kenya ile havacılık alanında karşılıklı anlayış memorandumu imzaladığı ve ikili anlaşma parafe ettiği bildirildi.

Rum Yönetimi 8 Ülke İle Havacılık Alanında Memorandum İmzaladı

Lefkoşa, 12 Aralık 19 : Rum Yönetimi’nin Şili, Kolombiya, Ruanda, Bahama Adaları, Seyşeller, Jamaika, Kore ve Kenya ile havacılık alanında karşılıklı anlayış memorandumu imzaladığı ve ikili anlaşma parafe ettiği bildirildi.

12 Aralık 2019 Perşembe 10:23
Rum Yönetimi 8 Ülke İle Havacılık Alanında Memorandum İmzaladı

Lefkoşa, 12 Aralık 19 : Rum Yönetimi’nin Şili, Kolombiya, Ruanda, Bahama Adaları, Seyşeller, Jamaika, Kore ve Kenya ile havacılık alanında karşılıklı anlayış memorandumu imzaladığı ve ikili anlaşma parafe ettiği bildirildi.
Haravgi gazetesi, 2-6 Aralık tarihler arasında 61 ülkenin katılımıyla ICAN toplantısı gerçekleştirildiğini ve Rum Yönetimi’nin, bu toplantıda, daha önce havacılık alanında temas kurmadığı ülkelerle işbirliği oluşturma şansı elde ettiğini yazdı.

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(GE/ŞEB)
 

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