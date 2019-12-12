Rum Yönetimi 8 Ülke İle Havacılık Alanında Memorandum İmzaladı

Lefkoşa, 12 Aralık 19 : Rum Yönetimi’nin Şili, Kolombiya, Ruanda, Bahama Adaları, Seyşeller, Jamaika, Kore ve Kenya ile havacılık alanında karşılıklı anlayış memorandumu imzaladığı ve ikili anlaşma parafe ettiği bildirildi.
Haravgi gazetesi, 2-6 Aralık tarihler arasında 61 ülkenin katılımıyla ICAN toplantısı gerçekleştirildiğini ve Rum Yönetimi’nin, bu toplantıda, daha önce havacılık alanında temas kurmadığı ülkelerle işbirliği oluşturma şansı elde ettiğini yazdı.
Lefkoşa, 12 Aralık 19 : Rum Yönetimi’nin Şili, Kolombiya, Ruanda, Bahama Adaları, Seyşeller, Jamaika, Kore ve Kenya ile havacılık alanında karşılıklı anlayış memorandumu imzaladığı ve ikili anlaşma parafe ettiği bildirildi.