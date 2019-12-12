Rum Yönetimi 8 Ülke İle Havacılık Alanında Memorandum İmzaladı

Lefkoşa, 12 Aralık 19 : Rum Yönetimi’nin Şili, Kolombiya, Ruanda, Bahama Adaları, Seyşeller, Jamaika, Kore ve Kenya ile havacılık alanında karşılıklı anlayış memorandumu imzaladığı ve ikili anlaşma parafe ettiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, 2-6 Aralık tarihler arasında 61 ülkenin katılımıyla ICAN toplantısı gerçekleştirildiğini ve Rum Yönetimi’nin, bu toplantıda, daha önce havacılık alanında temas kurmadığı ülkelerle işbirliği oluşturma şansı elde ettiğini yazdı.



(GE/ŞEB)