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Rum Yönetimi 2018 Yılında İngiltere’de Kaybettiği Hellimin Ticari Markasını Geri Aldı

Lefkoşa, 4 Şubat 2020 : Rum Yönetimi’nin, Rum Ticaret Bakanlığı çalışanlarının hatasından ötürü, 2018 yılının Mayıs ayında İngiltere’de kaybettiği hellimin (halloumi) ticari markasını geri almayı başardığına dair haberler, bugünkü Rum gazetelerinde geniş bir şekilde yer buldu.

Rum Yönetimi 2018 Yılında İngiltere’de Kaybettiği Hellimin Ticari Markasını Geri Aldı

Lefkoşa, 4 Şubat 2020 : Rum Yönetimi’nin, Rum Ticaret Bakanlığı çalışanlarının hatasından ötürü, 2018 yılının Mayıs ayında İngiltere’de kaybettiği hellimin (halloumi) ticari markasını geri almayı başardığına dair haberler, bugünkü Rum gazetelerinde geniş bir şekilde yer buldu.

04 Şubat 2020 Salı 09:45
Rum Yönetimi 2018 Yılında İngiltere’de Kaybettiği Hellimin Ticari Markasını Geri Aldı

Lefkoşa, 4 Şubat 2020 : Rum Yönetimi’nin, Rum Ticaret Bakanlığı çalışanlarının hatasından ötürü, 2018 yılının Mayıs ayında İngiltere’de kaybettiği hellimin (halloumi) ticari markasını geri almayı başardığına dair haberler, bugünkü Rum gazetelerinde geniş bir şekilde yer buldu.
Alithia gazetesinde “Yeniden Kayıt (Tescil) Önemli Bir Gelişme” başlığıyla yer alan habere göre, dün konu hakkında açıklamalarda bulunan Rum Ticaret Bakanı Yorgos Lakkotripis, hellimin ticari markasının İngiltere’de yeniden tescil edilmesinin bakanlık tarafından yapılan ciddi bir hatayı düzelttiğini aynı zamanda Güney Kıbrıs’ın hellim ihracatının yükselişinin devam etmesini de güvenceye aldığını savundu.
Ürünü yeniden kaydettirmek için başvuru yaptıklarını ve 31 Ocak’ta mücadeleyi kazandıklarını dile getiren Lakkotripis, bunun İngiltere’deki Fikri Mülkiyet Ofisinin internet sitesinde de duyurulduğunu belirtti.
Bunun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de yardımıyla elde edilen olumlu bir gelişmeden ibaret olduğunu ifade eden Lakkotripis, çünkü ticari markanın AB topraklarında tescil edilmesinin çok önemli olduğuna işaret etti.
Hellimle ilgili AB markasının korunması için verilen mücadeleye de değinen Lakkotripis, bunun İngiltere’nin AB’den ayrılmasından sonra da Güney Kıbrıs’ın yapacağı ihracatları güvenceye alacağını dile getirdi.

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Bu çaba sırasında birçok yasal zorluk ortaya çıktığını da belirten Lakkotripis, buna paralel olarak, 2018 yılında bakanlıkta yapılan yanlışlıkla ilgili disiplin soruşturmasının ise tamamlandığını ve Hukuk Dairesine teslim edildiğini ifade etti.
İngiltere’nin AB’den ayrılık anlaşmasında, AB markalarının İngiliz markalarına dönüşmesinin öngörüldüğünü de ifade eden Lakkotripis, hellimin AB düzeyinde tescil edilmesinin ilerlemesinin de ayrıca önemli olduğunu belirtti.
Bu arada haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yarın Başkanlık Sarayında hellimin menşe ismi korumalı ürün olarak patentinin alınması konusunda yetkililerle toplantı yapacağı da belirtildi.
Haber Fileleftheros’ta “Hellim Garanti Altında”, Politis’te “Ticari Marka Yeniden Kıbrıs’ta”, Haravgi’de ise “Hellimin İngiltere’deki Ticari Markası Yeniden Tescil Edildi” başlıklarıyla yer aldı.
(İY/HA)                                  
 

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