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Rum Yol Güvenliği Konseyi Uyuşturucu, Aşırı Alkol Kullanan Ve Aşırı Sürat Yapanların Ehliyetinin Alınmasına Karar Verdi

Lefkoşa, 1 Şubat 20 : Rum Yol Güvenliği Konseyi’nin, uyuşturucu ve aşırı alkol kullanımı etkisinde araç kullanan ayrıca aşırı sürat yapan kişilerin ehliyetlerine el konulması kararı aldığı belirtildi.

Rum Yol Güvenliği Konseyi Uyuşturucu, Aşırı Alkol Kullanan Ve Aşırı Sürat Yapanların Ehliyetinin Alınmasına Karar Verdi

Lefkoşa, 1 Şubat 20 : Rum Yol Güvenliği Konseyi’nin, uyuşturucu ve aşırı alkol kullanımı etkisinde araç kullanan ayrıca aşırı sürat yapan kişilerin ehliyetlerine el konulması kararı aldığı belirtildi.

01 Şubat 2020 Cumartesi 11:03
Rum Yol Güvenliği Konseyi Uyuşturucu, Aşırı Alkol Kullanan Ve Aşırı Sürat Yapanların Ehliyetinin Alınmasına Karar Verdi

Lefkoşa, 1 Şubat 20 : Rum Yol Güvenliği Konseyi’nin, uyuşturucu ve aşırı alkol kullanımı etkisinde araç kullanan ayrıca aşırı sürat yapan kişilerin ehliyetlerine el konulması kararı aldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Run Bayındırlık Bakanı Yiannis Karusos himayesinde yapılan ve Rum Adalet Bakanı Yorgos Savvidis’in de yer aldığı toplantıda, sarhoş olan, uyuşturucu kullanan ve de aşırı sürat yapan kişilerin ehliyetlerine derhal el konulması yününde karar üretildiğini yazdı.

Habere göre Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yiannis Karusos yaptığı açıklamada,  toplantıda yol güvenliğine ilişkin kararlar alındığını, Yol Güvenliği Konseyi’nin, aşırı sürat, uyuşturucu ve alkol etkisindeki sürücülere ilişkin sunduğu verilerin endişe verici olduğunu söyledi. 

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Öte yandan Fileleftheros gazetesine göre Yol Güvenliği Konseyi’nin sunduğu verilerin, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ile Adalet Bakanı’nı şok edecek türden olduğunu belirtti.

Gazete, sunulan verilere dayanarak geçen yıl 700 sürücüye yapılan uyuşturucu testinden 570’nin pozitif çıktığını yazdı.

Gazete bu yıl ise 77 sürücünün uyuşturucu kullandıktan sonra direksiyon başına geçtiğinin tespit edildiğini belirtti.

Habere göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Karusos, yaptığı açıklamada  uyuşturucu ve aşırı alkol kullanımı etkisinde araç kullanan ayrıca aşırı sürat yapan kişilerin ehliyetlerine derhal el konulması kararının, dün itibarıyla uygulanmaya konduğunu da belirtti.

(FK/ŞEB)

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