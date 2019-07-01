Rum Yetkililerin Açıklamaları

Lefkoşa, 1 Temmuz 19 : Rum yetkililerinin, çeşitli anma etkinliklerinde yaptığı konuşmalar basında yer almaya devam etti.

Alithia gazetesine göre Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, katıldığı bir anma töreninde yaptığı konuşmada, bağımsızlığı ve ülkenin bütünlüğünü savunanları onurlandırmanın yükümlülükleri olduğunu ifade etti.

Rum Bakanlar Kurulu Sekreteri Theodosis Çiolas, Selanik’te 1974’te hayatını kaybedenler için düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada “Kıbrıs Cumhuriyeti, işgalin neden olduğu tiksindirici statüko ve bölünmüş ülkeyle uzlaşmayacak” iddiasında bulundu ve bölünmüşlükle mücadele edeceklerini ifade etti.



Çiolas açıklamasında, tarihi kimliklerinin, Yunancanın, Yunanca eğitimlerinin, Ortodoksluk inançları gelenek ve göreneklerinin korunması gerektiğinin de altını çizdi.Çiolas, hükümetin politikasının ve herkesin faaliyetlerinin amacının, topraklarının, barışçıl bağımsızlığını teminat altına alacak uygun koşulların yaratılması yönünde olduğunu da savundu.(FK/HA)