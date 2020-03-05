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Rum Ulusal Konseyi Corona Virüsü, Mülteci Sorunu Ve Maraş Gündemiyle Toplandı

Lefkoşa, 5 Mart 20 : Rum Ulusal Konseyi bugün Corona virüsü, dört geçiş kapısının kapatılması, mülteci sorunu ve Maraş gündemiyle toplandı.

Rum Ulusal Konseyi Corona Virüsü, Mülteci Sorunu Ve Maraş Gündemiyle Toplandı

Lefkoşa, 5 Mart 20 : Rum Ulusal Konseyi bugün Corona virüsü, dört geçiş kapısının kapatılması, mülteci sorunu ve Maraş gündemiyle toplandı.

05 Mart 2020 Perşembe 14:53
Rum Ulusal Konseyi Corona Virüsü, Mülteci Sorunu Ve Maraş Gündemiyle Toplandı
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Lefkoşa, 5 Mart 20 : Rum Ulusal Konseyi bugün Corona virüsü, dört geçiş kapısının kapatılması, mülteci sorunu ve Maraş gündemiyle toplandı.
Rum haber kaynaklarına göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in başkanlığındaki toplantı, yaklaşık 3 buçuk saat sürdü.
Toplantının ardından, Rum siyasi partilerden çeşitli açıklamalar yapıldı. AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Hükümeti’nden, Corona virüsü nedeniyle kapatılan geçiş kapılarının ne zaman açılacağına dair ikna edici yanıtlar almadığını söyledi.
KİPRİANU: “HÜKÜMET BU KARARI PARTİLERLE İSTİŞARE ETMEDEN ALDI”
Kiprianu, Hükümetin bu kararı siyasi partilerle istişare etmeden aldığını; Hükümetin karar verme yetkisi bulunduğunu, ancak siyasi partilerle istişarede bulunması gerektiğini ve AB ile bu konuda uzlaşı olup olmadığı konusunda da akıllarında soru işaretleri bulunduğunu kaydetti.
Hükümetin, geçiş kapılarını herhangi bir bilimsel kanıt olmadan kapattığını belirten Kiprianu, bugünkü toplantıda kapıların kapatılmasının uzmanlar tarafından söylenmediğinin ve bu kararın, geçiş kapılarının tümüne gönderilecek kadar personel bulunmadığı gerekçesiyle, siyasi bir karar olduğunun kabul edildiğini söyledi.
Kiprianu, Maraş ile ilgili olarak ise, Türkiye’nin eylemlerinin kabul edilemez olduğunu ve BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarını ihlal ettiğini ifade etti.
Bu konuya tepki gösterilmesi ve uluslararası toplumdan “Türk saldırganlığının” durdurulabilmesi için müdahale etmesinin talep edilmesi gerektiğine işaret eden Kiprianu, konuyla ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi üyeleri ve AB’ye mektup gönderdiğini dile getirdi.
PAPADOPULOS: “HÜKÜMET GEÇİŞ KAPILARINA PERSONEL TAKVİYESİ YAPMAKLA YÜKÜMLÜ”
DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Rum Hükümeti’nin geçiş kapılarına personel takviyesi yapma yükümlülüğü bulunduğunu söyledi.
Hükümetin dört geçiş kapısını kapatma kararını doğru bulan Papadopulos, yine de geçiş kapılarına personel takviyesi yapılması konusunda yeterli ön hazırlık yapılıp yapılmadığı konusunda akıllarda soru işareti bulunduğunu kaydetti.
BM Barış Gücü’nün geçiş kapıları konusunda yapmış olduğu açıklamaya katılmadığını belirten Papadopulos, Yeşil Hat Tüzüğü’nde Kıbrıs Türk tarafıyla istişarede bulunulması gibi bir maddenin bulunmadığını söyledi.

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Papadopulos, geçiş kapılarındaki denetimlerle değil, kontrol edilemeyen bölgelerdeki dolaşımla meşgul olunması gerektiğini belirtti.
Açıklamasında Maraş’a da değinen Papadopulos, gönderilen mektuplardan memnuniyet duyduğunu, ancak Türk metotlarıyla mücadelede bunun tatmin edici olmadığını ifade etti.

NEOFİTU: “HÜKÜMETİN KARARININ SİYASİ BOYUTU YOK”
DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Rum Hükümeti’nin dört geçiş kapısını kapatma kararının siyasi bir boyutu bulunmadığını söyledi.
Neofitu, konunun Kıbrıs Türk tarafınca siyasileştirilmeye çalışıldığını iddia ederken, Hükümet’in Corona virüsüyle ilgili gerek geçiş kapılarında, gerekse liman ve havaalanlarında artırdığı tedbirlerin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.
Geçiş kapılarına personel takviyesi yapılması gerektiğine işaret eden Neofitu, böylelikle Kıbrıs Türk tarafının siyasi argümanlarının ortadan kalkacağını belirtti.
Neofitu, Maraş konusunda ise, Türkiye’nin faaliyetleriyle mücadele edebilmek için ellerinde bulunan her silahı kullanmaları gerektiğini belirtti. Türkiye’nin günün sonunda Maraş’ta da “kolonizasyonu” sağlaması halinde, Kıbrıs sorununun olası çözümü çerçevesinde toprak düzenlemesi yapılacağına dair umutların tükeneceğini söyledi.
SİZOPULOS: “EDEK HÜKÜMETİN ALDIĞI TÜM KARARLARLA HEMFİKİR”
EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ise, EDEK’in Rum Hükümeti’nin aldığı tüm kararlarla hemfikir olduğunu söyledi.
Sizopulos, Kıbrıs’a Corona virüsünün girmemesi ve ekonomiyle turizme darbe vurmaması için en sert tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti.
Ulusal Konsey toplantısında ayrıca, mülteci akışı, sebepleri ve sonuçları da ele alınarak konuyla ilgili görüşler dile getirildi.
(GE/ÖK)
 

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