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Rum Ulusal Konsey Yarın Toplanıyor

Lefkoşa, 5 Ekim 20 : Rum Ulusal Konseyi yarın saat 18.00’de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında toplanıyor.

05 Ekim 2020 Pazartesi 16:11
Rum Ulusal Konsey Yarın Toplanıyor
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Lefkoşa, 5 Ekim 20 : Rum Ulusal Konseyi yarın saat 18.00’de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında toplanıyor.
Rum haber kaynaklarına göre, Anastasiadis, Ulusal Konseyi, Avrupa Konseyi’nin Türkiye kararları, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından KKTC’deki seçim sürecinin ardından Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çabaların yeniden başlamasına ilişkin dile getirilen taahhüt ışığında Kıbrıs sorunundaki gelişmeler hakkında bilgi vermesi bekleniyor. 

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(FK/FEZ)
 

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