Rum Ulusal Konsey Toplantısı’nda Sınır Kapılarının Kapatılması Konusu Ele Alındı

“AKEL DIŞINDA HERKESİ İKNA ETTİ”

PİRGO HALKI RUM YÖNETİMİNE TEPKİLİ

Lefkoşa, 6 Mart 20 (.): Rum Ulusal Konseyi dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, dört sınır kapısının geçici kapatılması süresinin pazartesine kadar uzatılması yönünde bakanlar komitesinde alınan kararı ve kararın gerekçelerini ele aldı.

Alithia gazetesi: “AKEL Dışında Herkesi İkna Etti – Corona Virüsü Tedbirleri ve Barikatların Kapanması Konusunda Başkana Tüm Partilerden Destek” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, bakanlar komitesinin dün, dört sınır kapısının kapalı kalma sürelerinin pazartesine kadar uzatılması kararının ardından toplanan Ulusal Konsey’de, AKEL dışındaki tüm siyasi partilerin Rum hükümetinin uygulamalarına destek belirttiklerini yazdı.

Gazete, toplantıya katılan bazı partilerin, sınır kapılarının kapatılması konusunda bazı eleştiriler, değerlendirmeler ve tavsiyelerde bulunmalarına karşın genel anlamda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e destek belirttiklerini vurgularken, kapıların kapanması konusunda özellikle AKEL’den sert eleştirilere maruz kalan Anastasiadis’in dünkü toplantıdan güçlenerek çıktığını öne sürdü.

SINIR KAPILARININ KAPANMA SEBEBİ PERSONEL EKSİKLİĞİ

Habere göre, Ulusal Konsey toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, Lokmacı (Ledra), Derinya, Lefke (Aplıç) ve Astromerit (Bostancı) sınır kapılarının kapalı kalma kararının pazartesiye kadar uzatıldığını belirterek, durumun pazartesi günü yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

Corona virüs salgını sebebiyle Güney Kıbrıs havaalanlarında uygulanan önlemlerin KKTC’ye geçiş kapılarında da uygulanmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Yoannu, geçiş noktalarının kapatılması kararının alınmasındaki sebebin, hemşire ve polis sayısında yaşanan yetersizlik olduğu iddiasında bulundu.

Öte yandan Ulusal Konsey toplantısı sonrasında Rum siyasi parti başkanları da açıklamalarda bulundular.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, hükümetin sınır kapılarını kapatma kararının ardından siyasi hiçbir gerekçe olmadığının dünkü toplantıda netleştiğini iddia ederken, hükümetin Corona virüsüyle mücadele konusundaki çabalarını desteklediğini ancak karşı tarafın (KKTC) siyasi sebep iddialarının çürütülmesi için Rum hükümetinin en erken zamanda sınır kapılarının açılmasını sağlayacak personel ve araç-gereç temininde bulunması gerektiğini vurguladı.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise dünkü açıklamasında, Rum hükümetinin kararının siyasi amaçlı olduğu tezinde ısrar etti.

Habere göre Kiprianu, dünkü toplantıda, “sınır kapılarının kapatılması kararının siyasi olduğunun kabul edildiğini” iddia ederken “kapıların ne zaman açılacağı şeklinde yönettiği soruya ise yanıt alamadığının” altını çizdi.

“‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, sınır kapılarında görevlendirmek üzere fazladan 20-30 hemşire ve 20-30 polis bulamadığına inanmadığını” ifade eden Kiprianu, hükümetin sınır kapılarını kapatma kararının bilimsel dayanaklardan da yoksun olduğunu vurguladı.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise açıklamasında, sınır kapılarının zamanında gerekli personelle donatılmadığı, bu konuda hükümetin ihmali olduğu görüşünü dile getirdi.

Papadopulos, “Eğer sorun barikatların personel eksikliğindeyse geçici olarak kapatılma kararı alınmasını doğru buluyorum. Ancak sınır kapılarındaki personel eksikliğinin zamanında giderilmemesinde siyasi sorumluluk vardır” şeklinde konuştu.

KS EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, virüsün ülkeye girmesinin önlenmesi için her türlü önlemin alınmasından yana olduğunu belirtti.

Vatandaşlar İttifakı Hareketi Başkanı Yorgos Lillikas ve Rum Çevreciler-Vatandaşlar İşbirliği partisi başkanı Yorgos Perdikis ise, gerekli tüm personel ve ekipman olmadığı sürece kapalı sınır kapılarının açılmasında acele edilmemesi ve önlemlerin tüm ülke genelinde sıkılaştırılması gerektiği görüşünü ortaya koydular.

DİPA Başkanı Marios Karoyan, hükümetin kararını anlayışla karşıladıklarını ve siyasi partilerin önceden bilgilendirmelerinin daha iyi olacağını belirtirken ELAM Başkanı Hristos Hristu ise, sınır kapılarının tamamının kapatılmasından yana olduklarını bir kez daha yineledi.

UNFICYP’İN AÇIKLAMASI’NA YANIT: “HİÇBİR YETKİSİ YOK”

Fileleftheros gazetesi ise haberini, “AB’de Corona Alarmı – Barikatlar Sadece Kıbrıs’ta İlgi Çekiyor – UNFICYP’den Hoşnutsuzluk” başlıkları altında verirken, Avrupa’da virüs yüzünden ölümler her geçen gün artarken Kıbrıs’ta gündemin sınır kapılarının kapanmasına odaklandığı yorumunda bulundu.

Gazete, Rum Sağlık Bakanı’nın dünkü toplantıda sınır kapılarının kapanması kararına ilişkin partilere bilgi verdiğini belirttiği haberinde, siyasi partilerin açıklamalarını da okuyucuya yansıttı.

Gazete ayrıca, UNFICYP’in dün yaptığı açıklamada, sınır kapılarının kapatılması kararından duyduğu endişeyi dile getirdiğini, Rum hükümetinin ise hoşnut kalmadığı bu açıklamaya, sınır kapılarının kapatılması kararın siyasi olmadığı argümanıyla yanıt verdiğini yazdı.

UNFICYP tarafından dün yapılan açıklamaya geniş yer veren gazete, Rum Başkanlık Sarayı Müdürü Viktoras Papadopulos ve Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un konuya ilişkin açıklamalasına yer verdi.

Rum Başkanlık Sarayı Müdürü Viktoras Papadopulos açıklamasında, “Barış Gücü’nün bu konuda hiçbir yetkisinin bulunmadığını” iddia ederek, “Kıbrıs’ta yaşayanların sağlıklarının sadece Kıbrıs hükümetinin yetkisinde olduğunu ve UNFICYP’in böyle bir açıklama yapmaya hakkı bulunmadığını” savundu.

Papadopulos, UNFICYP’ten bekledikleri şeyin, “kendi yetki alanına giren konularda, örneğin kapalı bölge Maraş ve işgal makamlarının ihlalleri konusunda açıklamalar yapması olduğunu” söyledi.

Rum Hükümet Sözcüsü Kusios ise, Rum hükümetinin, sadece tüm sınır kapılarının normal şekilde faaliyette olmasını değil aynı zamanda başka geçiş noktalarının açılmasını da arzuladığını birçok kez yinelediklerini savundu.



Kusios, UNFICYP’in açıklamasında, iki toplumun temasının önemine dikkat çekildiğini ifade ederek, “Buna verecek yanıtımız ise, her iki toplumun da korunması çerçevesinde hükümetin bir diğer sorumluluğu da koruyucu önlemler almaktır” şeklinde konuştu.Gazete, Rum hükümetinin, UNFICYP’in açıklamasının arkasındaki kişinin BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar olduğuna ve konunun devamını, bir sonraki BM Genel Sekreteri’nin raporunda getireceğine inandığını yazdı.Habere göre, BM Genel Sekreteri’nin Temmuz ayında yayımlanacak raporunda, UNFICYP’in açıklamasına benzer ifadelerin yer alacağını düşünen Rum hükümeti, bu konuda endişeli.KAPALI BÖLGE MARAŞ KONUSU SON SIRADAGazete haberinin devamında, Anastasiadis’in dünkü Ulusal Konsey toplantısını yapmak istemesindeki başlıca sebebin kapalı bölge Maraş konusunun bilgi vermek olduğunu ancak yaşanan gelişmelerin bu konuyu ele alınanlar arasında son sırada kalmasına sebep olduğunu yazdı.Habere göre Rum Sözcü Kusios, Anastasiadis’in dünkü toplantıda kapalı bölge Maraş konusunda Rum hükümeti ve bizzat kendisinin yaptığı girişimler hakkında partilere bilgi verdiğini açıkladı.Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Başkan’dan Siyasi Amaç Olduğunun Kabulü – Barikatlar Yoluyla Egemenlik – Kararlarda Siyasi Tını” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından okuyucusuna aktardı.Gazete, sınır kapılarının kapanması kararında virüs önlemleri alınması amacının güdüldüğünden şüphe duyulmadığını ancak gerek Anastasiadis, gerekse diğer hükümet yetkililerinin eylem ve söylemlerinin kararın arkasında siyasi amaçların güdüldüğünü de gösterdiğini iddia etti.Gazete, Anastasiadis ve Akıncı’nın 3 Şubat tarihinde görüşerek Corona virüsüyle iki toplumu sağlık teknik komitesi aracılığıyla birlikte mücadele etme kararı aldıklarını ancak Anastasiadis’in bu karara karşın, tek taraflı sınırların kapatılması kararını alarak Akıncı’yı sadece telefonla bilgilendirdiğini yazdı.Akıncı ve UNFICYP’ten gelen tepkiler üzerine Anastasiadis’in, virüsün yayılmasını durdurmada iki tarafın işbirliği yapma unsurunu göz ardı ederek “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğiyle ilişkili net konularda hiçbir şikayeti veya ortak kararı kabul etmeyeceği” şeklinde açıklamada bulunduğunu hatırlatan gazete, aynı gün ise Anastasiadis’in Akıncı’dan, mülteci göçü konusunda izahat istediği, böylece bu sorunu çözmek için dolaylı da olsa yardıma ihtiyacı olduğunu kabul ettiği yorumunda bulundu.Gazete, bazı sınır kapılarının kapatılmasının, diğer sınır kapılarında daha etkin kontrol uygulanmasını sağladığına itiraz edilemeyeceğini savunurken ancak Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye dönüşlerde kimlik kartı kontrolüne başlama girişiminin, Rum hükümetinin Yeşil Hat tüzüğünde yapmak istediği değişiklikler çerçevesinde yer aldığını savundu.Haberde, kimlik kontrolü uygulamasının Akıncı’nın itirazı sonrasında kaldırıldığı hatırlatılarak, Rum hükümetinin Yeşil Hat tüzüğünde yapılmasını istediği değişiklikleri ise AB Komisyonu’na sunmadığı da vurgulandı.Gazete, dünkü Ulusal Konsey toplantısına da ayrıntılı şekilde yer verdi.Haravgi gazetesi ise haberini: “Barikatların Kapatılması Kararı Siyasi – AKEL Genel Sekreteri Ulusal Konsey’de Bunun Kabul Edildiğini Açıkladı” başlıkları altında verirken, Kiprianu’nun açıklamalarına ayrıntılı şekilde yer verdi.Habere göre Kiprianu dünkü açıklamasında, dünkü Ulusal Konsey toplantısında Rum hükümeti tarafından, sınır kapılarının geçici olarak kapatılması için sunulan argümanların, kararın siyasi olduğunu ortaya koyduğu yorumunda bulundu.Açıklamasında UNFICYP’in duyurusunu da değerlendiren Kiprianu, UNFICYP’in açıklamasında yer alan “Barikatların faaliyete geçmesinin normal koşullara dönüşü sağladığı” ifadesinin kabul edilemez olduğunu öne sürdü.Kiprianu, “Kıbrıs’ta normal bir durum olmadığını ve bunun herkesin iyice anlaması gerektiğini” belirtirken, UNFICYP’in Kıbrıs Rum tarafını eleştirmesinin Rum hükümetini endişelendirmesi gerektirdiğinin de altını çizdi.DİLLİRGALI RUMLAR ENDİŞELİGazete bir diğer haberinde ise, Kato Pirgo (Aşağı Pirgo) köyü ve genel olarak Dillirga bölgesinde ikamet eden Kıbrıslı Rumların, Bostancı ve Aplıç sınır kapılarının kapatılması süresinin uzatılmasından duydukları endişeleri dile getirdiklerini yazdı.Habere göre, Aşağı Pirgo Muhtarı Nikos Kleanthus konuya ilişkin açıklamasında, Bostancı ve Aplıç sınır kapılarının kapatılmasının ve bu sürenin uzatılmasının, bölgede yaşayan insanlarda büyük mağduriyetlere yol açtığını belirtti.Aşağı Pirgo’dan “Astromerit’e” veya Güney Lefkoşa’ya gidip gelmek isteyen bölge insanının kapıların kapatılması sebebiyle çifte mesafe yol kat etmek zorunda kaldıklarını ve büyük eziyet çektiklerini belirten Kleanthus, Astromerit köyünde dershaneye giden kendi çocuklarının dahi, mesafenin uzun olmasından ötürü gitmeyi bıraktıklarının altını çizdi.Kleanthus, bölge halkına hizmet veren ve şu anda kapalı bulunan sınır kapılarından iki tanesinden en azından birinin açılması yönünde Rum hükümetine çağrıda bulundu.(SB/HÖ)***************