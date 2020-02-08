Rum Tarım Bakanı: “hellimin Tescili Son Aşamada”

KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI’NIN AÇIKLAMASI RUM BASININDA

Lefkoşa, 8 Şubat 2020 : Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis, hellimin tesciliyle ilgili sürecin son aşamada bulunduğunu söyledi.

Kadis, Alithia gazetesinde yer alan açıklamasında, nihai bir sonuca ulaşılması için, dosyanın bütün boyutlarının incelenmesi amacıyla yeni Avrupa Komisyonu ve yetkili komiserle yeni bir görüşme talep edileceğini de ifade etti.

Kadis ayrıca hellim isminin menşe ismi korumalı ürün olarak tescil edilmesine ilişkin başvurunun usule uygun olarak yapıldığını ve olması gereken bütün aşamalardan geçtiğini de ekledi.



KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI’NIN AÇIKLAMASI RUM BASININDABu arada, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) hellim konusunda kolektif ve bütünlüklü bir çaba olmaması halinde bu davanın kaybedileceği uyarısında bulunduğu açıklaması, bazı Rum gazetelerine konu oldu.Haber, Fileleftheros’da “Kıbrıslı Türkler Hellimi Paylaşmak İstiyor”, Haravgi’de ise “Kıbrıs Türk Sanayi Odası Hellimin Tescili Aleyhinde Hukuki Mücadele İstiyor” başlığıyla yer aldı.(İY/FEZ)