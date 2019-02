“rum Tarafının Planları Bozulma Tehlikesinde”

“4 TEMMUZ TUTANAKLARI OLMADAN, RUM TARAFININ ÇOK YATIRIM YAPTIĞI GUTERRES ÇERÇEVESİ, REFERANS ŞAERTLARINA EKLENEMEZ”



Lefkoşa, 14 Şubat (.): Rum tarafının çok yatırım yaptığı Guterres Çerçevesi’nin, referans şartlarına eklenemeyeceği, Genel Sekreter’in Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, 4 Temmuz 2017 “tutanaklarını” bulamaması halinde Rum tarafının planlarının bozulma tehlikesinde olduğu haber verildi.

Fileleftheros “Guterres Çerçevesi’ne Bomba” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Lute’un Ada’dan ayrılırken, 4 Temmuz tutanaklarına bakıp Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e geri döneceğini söylediği için Rum Başkanlık Sarayı’nın şu anda Lute’tan haber beklediğini hatırlattı.

“Tutanakların bulunamamasının yan etkilerinin çok ciddi” addedildiğine dikkat çeken gazete, “Bu güvenlik, garantiler ve askerlerle ilgili Kıbrıs sorununun önemli yönlerinin otomatikman görüşme dışı bırakılacağı anlamına geliyor. Şu anda Lute’un elinde, Eide’nin 30 Haziran 2017’de yazdıkları var. Bu metinde garantilerin ve müdahale haklarının kaldırılması ifade edilmiyor, asker için de sadece zor konu atfı yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Gazete tutanağın olmadığının açıklamasının bizzat Anastasiadis tarafından yapılmasının birkaç gündür Rum iç cephesinde tepkilere neden olduğunu belirterek özetle şunları aktardı:

“KONUMUNU VE İTİBARINI KÖTÜLEŞTİRİYOR, KENDİNİ DAHA DA TEŞHİR EDİYOR”

“AKEL, Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis’in imzasını taşıyan yazılı açıklamasında, “Sayın Anastasiadis bu davranış şekliyle 30 Haziran ve 4 Temmuz olmak üzere iki çerçeve olduğu ifadeleriyle yarattığı kötü görüntüyü düzeltmiyor, raporu vasıtasıyla Sayın Guterres tarafından yalanlanıyor. Başardığı tek şey, konumunu ve itibarını kötüleştirmek, kendini daha da teşhir etmektir” görüşünü ortaya koydu.

Anastasiadis’e, “Crans Montana’daki Konferans çerçevesinde bizzat Genel Sekreter tarafından açıklıkla ortaya konulan bir konuya, Guterres Çerçevesi’ne dair komplo senaryoları ortaya koyarak BM Genel Sekreterliği’ni gölgelerken, iki hatta üç kat dikkatli olması gerektiği” uyarısında bulundu.

“Guterres Çerçrevesi’nin şartlarının kesin ifade edilmesi ve Kıbrıs sorununun bir Uluslararası Konferans çerçevesine götürülmesi gerektiği” görüşünü ortaya koyan EDEK ise, durumun böyle gelişmediği, belirsizlikler bulunduğu ve şimdiki haliyle referans şartları içerisinde yer alamayabileceği kanaatini ortaya koydu.

Ekologlar, Anastasiadis’i “Kıbrıs sorununun yanan konularıyla meşgul olmak yerine AKEL’e cevap vermekle” eleştirdi.

Vatandaşlar İttifakı, “müzakere masasına konulacağından, bütün senaryoları incelememiz lazım. Bütün devletler bütün senaryoları inceler ve iyisini başarmak için, en kötü senaryoyu göğüslemeye hazır olur” dedi.

Dayanışma Hareketi ise, son altı yıldır, Anastasiadis’in gerilemeleri ve çelişkilerinin, Kıbrıs sorununun sürecine doğrudan etkiler yaptığı görüşünü ortaya koyarak, Rum Yönetimi Başkanı’nı “ciddiyete ve Kıbrıs sorununu oluşturan gerçek sorunları görmeye” davet etti.”

“TUTANAK BAŞKA NOT BAŞKA…”

Haravgi “AKEL: Başkan’ın İtibarı Kötüleşiyor… Çelebis: Tutanak Yok Sadece Notlar Var” başlıklı haberinde, AKEL Kıbrıs Masası Şefi Tumazos Çelebis’in, Anastasiadis’in 4 Temmuz tutanağı var, Lute da arıyor diyerek açtığı yeni tartışmayla ilgili soruya karşılık, “4 Temmuz’da izahat yapıldı, tutanak tutulmadı, tarafların her biri not tuttu. Tutanak, her şeyin kelimesi kelimesine yazılması ve bütün tarafların imzalaması demektir” izahında bulunduğunu yazdı.

Alithia ise, siyasi partilerin tepkilerini aktardığı haberine “Başkan Daha Da Teşhir Oldu” başlığını kullandı.

(ŞA/HA)