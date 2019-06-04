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Rum Tarafının Büyükelçiliklerinde Yolsuzluklar...

Lefkoşa, 4 Haziran 19 : Rum kesiminin bugün 48 diplomatik misyona sahip olduğu ve bunların 38’inin büyükelçilik, 5’inin yüksek komiserlik, 4’ünün daimi temsilcilik, 1’inin de temsilcilik olduğu belirtilirken, bunların yanında 6 adet de başkonsolosluk hizmet vermekte olduğu haber verildi.

Rum Tarafının Büyükelçiliklerinde Yolsuzluklar...

Lefkoşa, 4 Haziran 19 : Rum kesiminin bugün 48 diplomatik misyona sahip olduğu ve bunların 38’inin büyükelçilik, 5’inin yüksek komiserlik, 4’ünün daimi temsilcilik, 1’inin de temsilcilik olduğu belirtilirken, bunların yanında 6 adet de başkonsolosluk hizmet vermekte olduğu haber verildi.

04 Haziran 2019 Salı 08:31
Rum Tarafının Büyükelçiliklerinde Yolsuzluklar...

Lefkoşa, 4 Haziran 19 : Rum kesiminin bugün 48 diplomatik misyona sahip olduğu ve bunların 38’inin büyükelçilik, 5’inin yüksek komiserlik, 4’ünün daimi temsilcilik, 1’inin de temsilcilik olduğu belirtilirken, bunların yanında 6 adet de başkonsolosluk hizmet vermekte olduğu haber verildi.
Politis gazetesi; “Kıbrıs’ın Fahri Konsolosluklarının Yolsuzlukları - Kıbrıs’ın Fahri Konsolosları İslamabad ve Lagos’da İstediğini Yapıyor” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi’nin diplomatik misyonların yer aldığı binaların kirası ve bakımı için 2017 yılında 5.8, 2016 yılında da 5.1 milyon Euro ödeme yaptığını yazdı.
Bu bilgilerin, Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in Rum Dışişleri Bakanlığı’yla ilgili bu yılki raporunda yer aldığını yazan gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı’nda 116 fahri konsolosluktan 60’ının hesaplarının kontrol edildiğini, 46 fahri konsolosun ise hesapları göndermediğini belirtti.
Rum Sayıştay Başkanı’nın ise raporunda, tüm hesapların derhal kontrol edilmesini önerdiğini yazan gazete, Güney Kıbrıs’ın yurt dışındaki konsolosluklarıyla ilgili gecikmiş gelirlerin ise, 291 bin 883 Euro olduğuna dikkati çekti.

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Rum Yönetimi’nin İslamabad, Kiev ve Cakarta’daki konsolosluklarının Rum Yönetimi’ne borçlu olduklarını kaydeden gazete, Rum kesiminin Lagos’daki konsolosunun da 2016’da bir yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle suçlandığını belirtti. Gazete, Rum kesiminin İslamabad’daki fahri büyükelçisi aleyhinde adli kovuşturma yapılmasının yollarının arandığını da ekledi.
Alithia gazetesi de konuyla ilgili haberinde, Rum Sayıştay Başkanlığı’nın finansal denetim sırasında ortaya çıkan bulgular konusunda, Rum Dışişleri Bakanlığı’na “eski büyükelçinin tedavi masraflarının gayri nizami bir şekilde ödenmesi, sahte belgelerle Kürtlere vize verilmesi ve kapanan elçiliğin kasasından kaybolan paralardan” söz ettiğini yazdı.
Gazete, Sayıştay Başkanlığı’na dayanarak, Rum kesiminin bir büyükelçiliği tarafından neredeyse 3 yıl boyunca eski bir büyükelçiye kendisi ve eşinin tedavi masrafları için 25 bin 506 Euro ödendiğini ve bu miktarın 5 bin 208 Euro’sunun Güney Kıbrıs’taki eczane ve özel doktorlara ödenen tedavi masraflarının karşılanmasıyla ilgili olduğunu ekledi.
(İY/SEL)
 

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