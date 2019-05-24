Rum Tarafından Mauritius’a Destek

PRODROMU, ADADAKİ İNGİLİZ VARLIĞI KONUSUNU BU AŞAMADA GÜNDEME GETİRMENİN RUM YÖNETİMİ’NİN TERCİHİ OLMADIĞINI BELİRTTİ

Lefkoşa, 24 Mayıs 19 : Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nı, işgal ettiği Chagos Takımadalarını altı ay içerisinde terk etmesini ve adaların kontrolünü Mauritius’a devretmeye çağırmasına ilişkin kararının yankıları Güney Kıbrıs’ta devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi “Oyladı Ancak Kopyasını Çıkarmıyor” başlıklı haberinde, Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri açısından da öneme sahip olan bu karara ilişkin haberlere ve yapılan açıklamalara geniş yer verdi.

Güney Kıbrıs’ın, BM Genel Kurulu’nun bu kararına olumlu oy verdiğini yazan gazete, Güney Kıbrıs için adadaki İngiliz varlığı konusunun Londra’nın gündemine getirilmesine ilişkin herhangi bir faaliyette bulunmasının gündem dışı olduğunu belirtti.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın BM Genel Kurulu’nun kararına olumlu oy verirken maslahatgüzarı Poli Yoannu’nun karara ilişkin görüşlerini de sunduğunu yazdı.

PRODROMU

Habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, karara ilişkin açıklamasında, “Lefkoşa”nın, adadaki İngiliz varlığı konusunun gündeme getirilmesi için BM Genel Kurulu’nun kararını değerlendirme niyetinde olduğunu vurguladı.

Prodromu, gerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, gerekse Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Uluslararası Mahkeme’nin kararının ardından bu aşamada böyle bir konuyu gündeme getirmesinin Rum Yönetimi’nin tercihi olmadığı konusunda net olduğunu ifade etti.

BM Genel Kurulu’nun bu kararının, İngiltere ile “Münhasır Ekonomik Bölge” konusunda yapılan istişarelerle ilişkilendirilip ilişkilendirilmeyeceği sorusu üzerine, Prodromu, İngiltere ile görüşmenin, Anastasiadis’in vurguladığı gibi, “Birleşik Krallık’ın özel nedenlerden ve Kıbrıs’a ilişkin Birleşik Krallık’ın kendisinin de sahip olduğu çıkarlardan dolayı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına ilişkin tutumunda çok dikkatli olması gerektiği” şeklindeki olgu temelinde yapıldığını belirtti.

BAŞSAVCI

Rum Başsavcı Kostas Kliridis ise, BM Genel Kurulu’nun kararının ağır öneme sahip olduğunu söyledi.

Habere göre, Kliridis, bu kararla birlikte, bir sömürge dinamiğinin elinde bulundurduğu kolonilerin dekolonizasyonunu (kolonilerin bağımsız durumlara dönüştürülmesi) sağlamaması durumunda, bunun, uluslararası hukukun ihlal edilmesini teşkil ettiğinin açıkça ifade edildiğini belirtti.

PARTİLER

Öte yandan Alithia gazetesi, Rum siyasi partilerin BM Genel Kurulu’nun bu kararıyla ilgili açıklamalarına yer verdi.

DİSİ, yaptığı açıklamada, bu kararın dikkatlice incelenmesi gerektiğini belirtirken, hükümet ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in konuyu, dikkatli bir incelemenin ardından ve doğru zamanda siyasi açıdan değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

DİKO, BM Genel Kurulu’nun bu kararının, Rum Yönetimi’ne yol gösterdiğini belirtti.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ise kararı memnuniyetle karşılarken, bunun, uluslararası boyutlarıyla birlikte önemli bir siyasi olay olduğunu ve Rum Yönetimi’nin bu kararı değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis ile Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, bunun, İngiliz Üslerinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” topraklarından uzaklaştırılması için çok değerli bir araç olduğundan söz etti.

(FK/FEZ)