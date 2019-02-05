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Rum Tarafında Uyuşturucu Olaylarına Karışan Öğrenci Sayısında İki Yılda Yüzde 79 Artış

Lefkoşa, 5 Şubat 19 : Rum tarafında uyuşturucuyla yakalanan öğrencilerin sayısında son üç yıldır hızlı bir artış olduğu ifade edildi.Çocukların ve askerlerin de uyuşturucuya bulaşmasının, Rum Narkotikle Mücadele Birimini endişelendirdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, 2018 yılında 70 öğrenci ve 33 askerin uyuşturucuyla yakalandığını yazdı.2018 yılında 16 yaş altı 15 çocuğun da uyuşturucuya bulaştığını kaydeden gazete, uyuşturucuyla yakalanan 70 öğrenciden 68’inin, tedavi...

Rum Tarafında Uyuşturucu Olaylarına Karışan Öğrenci Sayısında İki Yılda Yüzde 79 Artış

Lefkoşa, 5 Şubat 19 : Rum tarafında uyuşturucuyla yakalanan öğrencilerin sayısında son üç yıldır hızlı bir artış olduğu ifade edildi.Çocukların ve askerlerin de uyuşturucuya bulaşmasının, Rum Narkotikle Mücadele Birimini endişelendirdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, 2018 yılında 70 öğrenci ve 33 askerin uyuşturucuyla yakalandığını yazdı.2018 yılında 16 yaş altı 15 çocuğun da uyuşturucuya bulaştığını kaydeden gazete, uyuşturucuyla yakalanan 70 öğrenciden 68’inin, tedavi...

05 Şubat 2019 Salı 11:20
Rum Tarafında Uyuşturucu Olaylarına Karışan Öğrenci Sayısında İki Yılda Yüzde 79 Artış

Lefkoşa, 5 Şubat 19 : Rum tarafında uyuşturucuyla yakalanan öğrencilerin sayısında son üç yıldır hızlı bir artış olduğu ifade edildi.

Çocukların ve askerlerin de uyuşturucuya bulaşmasının, Rum Narkotikle Mücadele Birimini endişelendirdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, 2018 yılında 70 öğrenci ve 33 askerin uyuşturucuyla yakalandığını yazdı.

2018 yılında 16 yaş altı 15 çocuğun da uyuşturucuya bulaştığını kaydeden gazete, uyuşturucuyla yakalanan 70 öğrenciden 68’inin, tedavi programlarına yollandığını, iki tanesinin ise bunu istemediğini ifade etti.

Rum Narkotik Biriminin elindeki verilere dayanarak, 2017 yılında Rum tarafında 48 öğrencisinin uyuşturucuyla alakalı olarak polisi meşgul ettiğini yazan gazete, 2016 yılında ise 39 öğrencinin uyuşturucuyla yakalandığını belirtti.

İki yıl içerisinde uyuşturucuyla yakalanan öğrencilerde yüzde 79 artış yaşandığına dikkati çeken gazete, 2018 yılında toplam olarak, bin 168 olayla ilgili olarak bin 313 kişinin yakalandığını da ekledi.

(İY/ŞEB)
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