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Rum Tarafında Lise Müdürünün Konuşması Rusya’yla Diplomatik Krize Neden Oldu

Lefkoşa, 8 Şubat 2020 : Rum tarafında lise müdürü Loizos Sepos’un, İkinci Dünya savaşı sırasında gerçekleşen “soykırımı” anmak için düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmanın, Rusya’yla diplomatik krize neden olduğu ve konuşmaya tepki gösteren Rusya’nın Kıbrıs’taki Büyükelçisi’nin etkinliği terk ettiği haber verildi.

Rum Tarafında Lise Müdürünün Konuşması Rusya’yla Diplomatik Krize Neden Oldu

Lefkoşa, 8 Şubat 2020 : Rum tarafında lise müdürü Loizos Sepos’un, İkinci Dünya savaşı sırasında gerçekleşen “soykırımı” anmak için düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmanın, Rusya’yla diplomatik krize neden olduğu ve konuşmaya tepki gösteren Rusya’nın Kıbrıs’taki Büyükelçisi’nin etkinliği terk ettiği haber verildi.

08 Şubat 2020 Cumartesi 12:29
Rum Tarafında Lise Müdürünün Konuşması Rusya’yla Diplomatik Krize Neden Oldu

Lefkoşa, 8 Şubat 2020 : Rum tarafında lise müdürü Loizos Sepos’un, İkinci Dünya savaşı sırasında gerçekleşen “soykırımı” anmak için düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmanın, Rusya’yla diplomatik krize neden olduğu ve konuşmaya tepki gösteren Rusya’nın Kıbrıs’taki Büyükelçisi’nin etkinliği terk ettiği haber verildi.
Haravgi gazetesi, AKEL tarafından yapılan açıklamada, Rum Eğitim Bakanlığı ile İsrail Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan “Tüm Kıbrıs Ortaokulu Müdürü” Loizos Sepos’un, konuşması esnasında “İkinci Dünya Savaşı sırasındaki soykırımdan yalnızca Hitler’in Nazi Almanya’sının değil, Sovyetler Birliği’nin de sorumlu olduğunu söylediğini” aktardı.
Sepos’un konuşmasının etkinlikte yer alan Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Osadchiy’nin tepkisine yol açtığını ve büyükelçinin etkinliği terk ettiğini yazan gazete, AKEL’in ise açıklamasında “Kıbrıs’ın modern tarihinin saptırılmasının haricinde, artık bazı kişilerin Avrupa’nın modern tarihini de yeniden yazmaya çalıştıklarını ifade ettiğini” iletti.

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AKEL açıklamasında ayrıca, bahse konu müdürün, okulun kurallarını ihlal ederek, başörtülü bir öğrenciyi okuldan kovan müdür olduğunu da ekledi.
(İY/HÖ)                             
 

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