Rum Siyasi Partileri Kapalı Bölge Maraş Konusunda Bm’ye Başvuru Talep Etti

Lefkoşa, 17 Eylül 19 : Rum siyasi partileri, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarını kınayarak, kapalı bölge Maraş konusunda BM’ye başvuru yapılmasını talep etti.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yeni açıklamaları Rum siyasi partilerinin tepkisine yol açarken, ana muhalefet partisi AKEL’den ise, iki toplumlu iki kesimli federal çözüm vurgusu geldi.

Habere göre AKEL’den yapılan açıklamada, Kıbrıs sorununa, üzerinde uzlaşılmış çözüm şekli olan iki toplumlu iki kesimli, BM kararlarında belirtildiği şekliyle siyasi eşitliğe dayalı federasyon temelinde başka bir çözüm fikrinin tartışmaya açık olmadığı ifade edildi.

EDEK, Çevreciler, Dayanışma Hareketi ve Vatandaşlar İttifakı tarafından ise dün yapılan açıklamalarda, özetle, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş konusundaki girişimlerinin BM Güvenlik Konseyi’ne taşınması gerektiği vurgulandı.

(SB/HA)