Rum Siyasi Partileri Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Önerisini Oybirliğiyle Reddetti

Lefkoşa, 17 Temmuz 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulmasına dair önerisini ele almak için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında dün Limasol’da toplanan Rum Siyasi Parti Başkanları Konseyi’nin öneriyi oybirliğiyle reddettiği haber verildi.

Alithia gazetesi haberi “Akıncı’nın Önerisine Oy Birliğiyle Hayır- Başkanlar Konseyi Nadir Görülen Oybirliklerinin Birinde Öneriyi Reddetti- Anastasiadis’i Kıbrıs Türk Liderinin Mektubuna Belgelere Dayalı Bir Şekilde Yanıt Verme Konusunda Yetkilendirdi” başlıklarıyla ilk sayfadan verdi.

Haberde, Rum Başkanlar Konseyi’nin Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisine yanıtının “Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin derhal başlaması” şeklinde olduğu yazıldı.

Gazete dün toplanan başkanlar konseyinin oybirliğiyle aldığı kararda “Kıbrıs Türk Lideri Mustafa Akıncı’nın önerisinin, Kıbrıs sorununun özünden ve özlü müzakerelerin hemen başlaması gerektiğinden uzak olduğu ve Kıbrıs Cumhuriyeti’yle Kıbrıs halkının menfaatlerine hizmet etmeyen maddeler içerdiğinden, kabul edilemeyeceğinin vurgulandığını” aktardı.

Gazete, buna paralel olarak, başkanlar konseyinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisinde yer aldığı iddia edilen olumsuzluklara, belgelere dayalı bir şekilde, BM Genel Sekreteri’ne de gönderilecek bir mektupla yanıt vermesi konusunda yetkilendirdiğini de ifade etti.

Gazete iç sayfadan ise “Cevap Müzakerelerin Hemen Başlaması- Akıncı’nın Önerisi Başkanlar Konseyi Tarafından Kabul Edilmedi” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, toplantının Limasol Kaymakamlık binasında yapıldığını ve Rum Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas tarafından, toplantının ardından ortak bir açıklama okunduğunu kaydetti.

Ortak açıklamanın oy birliğiyle alındığını ifade eden Palmas, Rum siyasi partilerin her birinin, Kıbrıs sorunuyla ilgili spesifik konulardaki görüş ve tezlerini ifade edeceklerini söyledi.

Dünkü toplantıda çok yapıcı ve özlü bir görüşme gerçekleştirildiğini ifade eden Palmas, siyasi partilerin bazı konularda farklı yaklaşım ve görüşlerinin olduğunun herkes tarafından çok iyi bir şekilde bilindiğini ancak dünkü toplantıda öneriyle ilgili bir oybirliği yaklaşımı sergilendiğine işaret etti.

Palmas, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in mektubunu ne zaman göndereceği konusundaki bir soruya karşılık ise “derhal kapsamlı bir mektup hazırlanacağını ve bunun Sayın Akıncı’nın mektubu içerisinde ortaya çıkan her şeye, noktası noktasına yanıt vereceğini” dile getirdi.

Mektupta “Esas hedefin, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin müzakerelerin başlaması ve bu çerçevede kapsamlı bir çözüm için iyi koşullar meydana getirilmesi” olduğunun yineleneceği ifade eden Palmas, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisindeki esas problemin, Kıbrıs sorununun çözümünden uzaklaşmayı öngörmesi olduğunu öne sürdü.

Fileleftheros gazetesi de “Akıncı’ya Oybirliğiyle Hayır” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın önerisinin gönderildiği herkese iletilecek olan bir mektupla yanıt vereceğini yazdı.

Gazete, başkanlar konseyinin, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisinin reddedilmesi konusunda dün oybirliğiyle aldığı kararın ardından, siyasi partilerin başkanları tarafından yetkilendirilen Anastasiadis’in, önümüzdeki günlerde, bahse konu önerinin neden reddedildiğine dair sebepleri noktası noktasına ayrıntılı bir şekilde izah edeceği bir mektup göndereceğini yineledi.

Gazete “aynı zamanda, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin iradenin ifade edileceğini” de iletti.

Haberde “verilecek olan yanıtta, Mustafa Akıncı’nın önerisinin Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin diyaloğun bir parçası olamayacağının açıklığa kavuşturulması gerektiği” de belirtildi.

“Toplantı çerçevesinde, hidrokarbon konusunun Hristofyas-Talat uzlaşılarından biri olduğu ve Akıncı’nın önerisinin bugüne kadar varılan görüş birliklerini genel olarak sabote ettiğine atıfta bulunulduğunu” iddia eden gazete, bunun Anastasiadis’in yanıt mektubunda vurgulanması gerektiğini; öte yandan “deniz hukukuna ve Türkiye tarafından Kıbrıs MEB’ine karşı çıkılmasına atıfta bulunulacağını” da belirtti.

Başkanlar Konseyi toplantısına Demokratik Cephe (DİPA) Başkanı Marios Karoyan’ın ilk kez davet edildiğini ve katıldığını yazan gazete, ELAM basın sözcüsü Geadis Geadis’in ise toplantıya geç geldiğini ve bunun ise ELAM’ın toplantıya katılmayacağı izlenimi yaratılmasına sebep olduğunu belirtti.

Dayanışma Hareketi’ni ise toplantıda Polis Pallikaros’un temsil ettiğini yazan gazete, diğer siyasi partilerin başkanlarının normal şekilde toplantıya katıldıklarını belirtti.

Politis gazetesi ise “Kıbrıs Sorunuyla İlgili Taleple Birlikte MEB İçin Oybirliğiyle Hayır- Kriz Kalıcı Hale Geliyor ve Müzakerelerin Yeniden Başlamasını Zorlaştırıyor- Basit Bir Hayır Yetmez” başlığıyla manşetten ve iç sayfadan yer verdiği haberinde, başkanlar konseyi toplantısının ileride atılacak adımlar konusunda anlaşmazlıklar olduğuna işaret ettiğini yazdı. Gazete, parti başkanlarının Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisinin reddedilmesinde anlaştıklarına işaret edildi.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’ne göndereceği yanıt mektubuyla, tartışmayı, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü için müzakerelerin yeniden başlamasından başka bir şey olmayan özüne taşımaya çalışacağını öne sürdü.

Habere göre, gazeteye konuşan Rum hükümetinden “kaynaklar” ise, şu an başlıca endişenin, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması için bir yol bulunması olduğunu belirtti.

Anastasiadis’in mektupta BM Genel Sekreteri’ni bu gidişata yönelik faaliyetlerde bulunmaya çağırmasının beklendiğini yazan gazete, mektubun hazırlanmasıyla ilgili ön çalışmanın başladığını ekledi.

Haravgi ise habere “Akıncı’ya Yanıt İlk Önce Çözüm- Anastasiadis’in Kıbrıs Türk Lidere Yanıtı BM Aracılığıyla- Öncelik Kıbrıs Sorununun Çözümü” başlıklarıyla yer verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, önerisinin reddedilmesinden sonra yaptığı açıklama ise Politis’te “Akıncı’dan Şaşkınlık ve Üzüntü”, Haravgi’de “Akıncı Önerisinin Reddedilmesi Sebeplerinden Ötürü Şaşkın”, Alithia’da “Önerim Çözüme Giden Yolu Kısaltacaktı”, Fileleftheros’ta ise “Kıbrıs Türk Lideri Önerisinin Reddedilmesinden Ötürü Üzüntü İfade Etti- Akıncı Karşı Atakta” başlıklarıyla yer buldu.

SİYASİ PARTİLER

Fileleftheros, Rum siyasi partilerinin ise, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisinin reddedilmesine dair oybirliğini selamladıklarını, öte yandan her birinin konunun ele alınmasına dair çekincelerini ise muhafaza ettiklerini belirtti.

Gazeteye göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu toplantının ardından yaptığı açıklamada, bugün herkesin ihtiyacı olan şeyin Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü olduğunu söyledi ve Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından sunulan önerinin, bu ulusal hedeften uzaklaştığını iddia etti.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise açıklamasında, Rum kesiminin Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisine, oldukça kapsamlı bir şekilde yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise açıklamasında, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisinin yalnızca kabul edilemez olmakla kalmayıp, yeni bir şey de olmadığını iddia ederken, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ise, partinin ortak açıklama kapsamında olduğunu, öte yandan Anastasiadis’e, izleyeceği taktik ve konunun ele alınması şekli konusunda oldukça dikkatli olması gerektiğini işaret ettiğini belirtti.

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, önerinin oybirliğiyle reddedilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtirken, Dayanışma Hareketi Başkan Yardımcısı Polis Pallikaros ise, hiçbir zaman yapmamaları gereken şeyin, Türkiye’nin tuzağına düşüp, Kıbrıs sorununun özü yerine doğal gazın idaresine dair parametreleri görüşmeye başlamak olduğunu iddia etti.

Çevreciler Hareketi Başkanı Yorgos Perdikis, önerinin hedefinin Avrupa’nın Türkiye aleyhindeki tedbirlerini önlemek olduğunu ileri sürerken, ELAM Basın Sözcüsü Geadis Geadis ise ELAM’ın net bir şekilde öneriyi reddetmekte olduğunu belirtti.

DİPA Başkanı Marios Karoyan da ilkelerinde ısrar etmeleri gerektiğini öne sürdü.

CUMHURBAŞKANI AKINCI’NIN LUTE’A “KIBRIS’A GELMEYİN” DEDİĞİ İDDİASI

Öte yandan Fileleftheros gazetesi manşetten “Akıncı: Gelmeyin Sayın Lute- Jane Holl Lute’un Misyonu Havada” başlıklı manşet haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a yapacağı yeni gezisi konusunda, işbirliği yapmakta isteksiz olduğunu iddia etti.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dünkü Başkanlar Konseyi toplantısında yaptığı “bilgilendirmeye” dayanarak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın geçtiğimiz hafta yaptıkları telefon görüşmesinde Lute’a “Kıbrıs’a geri gelmesinin gerekmediğini söylediğinden bahsedildiğini” savundu.

Haberde, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın tutumunun, Lute’un Ağustos ayı başında Kıbrıs’a gelip gelmeyeceğini kuşkuya düşürdüğü de öne sürüldü.

Anastasiadis’in dünkü bilgilendirme sırasında, Lute’un Cumhurbaşkanı Akıncı’yla görüşmesinin ardından kendisiyle yeniden iletişim kurduğunu ve kendisine (Anastasiadis’e) Kıbrıs’a gelmesinin gerekli olup olmadığına dair düşüncelerini ilettiğini” de iddia eden gazete, bu durumun ise Anastasiadis’i kızdırdığını ve Anastasiadis’in isteğinin Lute’un Kıbrıs’a gelmesi şeklinde olduğunu öne sürdü. Gazete konunun şu an “sallantıda olduğunu” da ekledi.

Politis de “Lute’la Neler Oluyor?” başlıklı haberinde, Lute’un Ağustos ayı başında adaya yapması beklenen ziyareti konusunda bir “gizem” olduğunu yazdı.

(İY/FEZ)

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