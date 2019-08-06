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Rum Siyasi Partileri, Başkanlar Konseyinin Ardından Açıklamada Bulundu

Lefkoşa, 6 Ağustos 19 : Rum siyasi partilerinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında dün Trodos’taki yazlık başkanlık konutunda gerçekleştirilen başkanlar konseyi toplantısının ardından, açıklamalarda bulundukları haber verildi.

Rum Siyasi Partileri, Başkanlar Konseyinin Ardından Açıklamada Bulundu

Lefkoşa, 6 Ağustos 19 : Rum siyasi partilerinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında dün Trodos’taki yazlık başkanlık konutunda gerçekleştirilen başkanlar konseyi toplantısının ardından, açıklamalarda bulundukları haber verildi.

06 Ağustos 2019 Salı 08:24
Rum Siyasi Partileri, Başkanlar Konseyinin Ardından Açıklamada Bulundu

Lefkoşa, 6 Ağustos 19 : Rum siyasi partilerinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında dün Trodos’taki yazlık başkanlık konutunda gerçekleştirilen başkanlar konseyi toplantısının ardından, açıklamalarda bulundukları haber verildi.
Alithia gazetesi, siyasi partilerin liderlerinin tümünün, dünkü toplantının ardından, özellikle iyi ortam, düşük ses tonları ve gerçekleştirilen yapıcı görüşme üzerinde durduklarını, bununla birlikte siyasi parti başkanlarından bazılarının, enerji konularının Kıbrıs sorunuyla ilgili istişarelere dâhil edilmemesi gerektiğine özel önem verdiklerini yazdı.
DİSİ
DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun toplantının ardından açıklama yapmadığını, fakat Twitter’dan bir paylaşımda bulunduğunu yazan gazete, Neofitu’nun paylaşımında “önceliklerinin çıkmazın aşılması ve diyaloğun, üzerinde hem fikir olunan iki kesimli iki toplumlu federasyon ve Guterres parametreleri çerçevesinde yeniden başlaması olarak kalmaya devam ettiğini belirttiğini” iletti.
AKEL
Önümüzdeki Cuma günü liderler arasında yapılacak olan görüşmenin, özlü müzakerelerin yeniden başlaması koşullarının yavaş yavaş oluşmaya başlayıp başlamayacağı açısından kritik ve belirleyici olduğunu ifade eden AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise “1974 yılından bu yana hepsinin, Kıbrıs sorununun yalnızca müzakereler aracılığıyla çözülebileceğine ortaklaşa karar verdiklerini, bu yüzden Cuma günü bu uygun ortamın var olmasının çok büyük öneme sahip olduğunu” savundu.
Partisinin, iki liderin görüşmede, geleceğe iyimserlikle bakmalarına izin verecek olan şartların oluşması, ileri sürülen Türk meydan okumalarının sona ermesi ve müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin izin verecek olan olumlu bir ortamın inşa edilmesi için her türlü çabayı göstermelerini beklediğini de dile getiren Kiprianu, AKEL’in Cuma günü ne olacağını görmeyi bekleyeceğini ve daha sonra bütünlüklü bir şekilde görüş belirteceğini ifade etti.
DİKO
DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise açıklamasında “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hiçbir durumda egemenlik haklarını tartışmaması ve Ankara’nın ilk önceliği olarak görülen, doğal gazın ortaklaşa idaresine ilişkin tartışmalara girmemeleri gerektiğini” iddia etti.
Doğal gazdan ortaya çıkacak olan faydaların, Kıbrıslı Türklerin de bunlardan faydalanması için teşvik edilmesi gerektiğini düşündüklerini, fakat bunun Kıbrıs sorununun çözümünün ardından olabileceğini öne süren Papadopulos, müzakerelerin yeniden başlaması için referans şartlarıyla ilgili bir anlaşma ortaya çıkması gerektiği üzerinde de durdu.
Papadopulos, çünkü kimsenin, prosedürel bir çıkmaza veya Crans Montana’ya benzer bir çıkmaza ulaşılmasını istemediğini sözlerine ekledi.
EDEK

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Partisi için, doğal gazın hiçbir durumda Kıbrıs sorununun çözümü için bir tartışma konusu olarak ortaya konmaması gerektiğinin açık olduğunu belirten EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ise açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya “enerji konusunun düzenlenmesiyle alakalı olarak yaptığı önerilerin MEB’in hangi alanında uygulanmasını istediği sorusunu sormasını istediğini” ifade etti.
DAYANIŞMA HAREKETİ
Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus ise açıklamasında “hidrokarbonları ve doğal zenginlikleri Kıbrıs Cumhuriyeti’nin idare ettiğini ve başkasının ve Kıbrıslı Türklerin bunların ortaklaşa idaresini istemeleri durumunda, Kıbrıs Cumhuriyetine katılmaya gelmelerini” söyledi.
Theoharus, partisinin tezinin, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hidrokarbonların idaresi için karma komite kurulmasına dair önerisinin yeniden reddedilmesi şeklinde olduğunu da belirtti.
ELAM
ELAM Başkanı Hristos Hristu da açıklamasında, enerji programının Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin görüşmelerle ilişkilendirilmemesi gerektiğine işaret etti.
VATANDAŞLAR İTTİFAKI
Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas da açıklamasında, liderlerin görüşmesinden olumlu bir sonuç çıkmasına ilişkin olasılıkların “önemsiz olacak kadar küçük olduğunu” savundu.
DİPA
DİPA Başkanı Marios Karoyan ise açıklamasında, Cuma günü yapılacak olan görüşmede, ileride atılacak olan adımlara yardımcı olacak koşulların şekillendirilmesini umduğunu dile getirdi.
(İY/ÖK)                               
 

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