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Rum Siyasi Partilerden Barış Harekatı’nın Yıldönümü Nedeniyle Kınama Mesajları

Lefkoşa, 20 Temmuz 19 : Rum siyasi partilerin, 1974 Barış Harekatı’nın yıldönümü nedeniyle kınama mesajları yayınladıkları bildirildi.

Rum Siyasi Partilerden Barış Harekatı’nın Yıldönümü Nedeniyle Kınama Mesajları

Lefkoşa, 20 Temmuz 19 : Rum siyasi partilerin, 1974 Barış Harekatı’nın yıldönümü nedeniyle kınama mesajları yayınladıkları bildirildi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:03
Rum Siyasi Partilerden Barış Harekatı’nın Yıldönümü Nedeniyle Kınama Mesajları

Lefkoşa, 20 Temmuz 19 : Rum siyasi partilerin, 1974 Barış Harekatı’nın yıldönümü nedeniyle kınama mesajları yayınladıkları bildirildi.

Politis gazetesi, partilerin “Türk işgalini” topyekün kınadıklarını ve Kıbrıs sorununa dair açıklamalar yaptıklarını yazdı.

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Habere göre DİSİ ile AKEL, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesinin gerekliliğini vurguladı.

DİKO, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin AB üyeliğini ve “devlet” olmasının avantajını elinde bulundurduğunu belirterek, bu avantajın Kıbrıs sorununda yeni bir strateji belirlemede kullanılması gerektiğini kaydetti.

Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği ile Vatandaşlar İttifakı ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Türkiye’nin “gerçek niyetini” anlamakta güçlük çektiğini ve CransMontana’da yapılana benzer bir gayrı resmi konferansa katılmasının yanlış olacağını ifade ederek, Kıbrıs sorunundaki gidişatın gözden geçirilmesi gerektiğine işaret ettiler.

(GE/ŞEB)

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