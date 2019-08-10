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Rum Siyasi Partiler Liderler Görüşmesini Değerlendirdi

Lefkoşa, 10 Ağustos 19 : Rum siyasi partilerin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında dün gerçekleştirilen görüşmeyi değerlendirdikleri belirtildi.

Rum Siyasi Partiler Liderler Görüşmesini Değerlendirdi

Lefkoşa, 10 Ağustos 19 : Rum siyasi partilerin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında dün gerçekleştirilen görüşmeyi değerlendirdikleri belirtildi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:40
Rum Siyasi Partiler Liderler Görüşmesini Değerlendirdi

Lefkoşa, 10 Ağustos 19 : Rum siyasi partilerin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında dün gerçekleştirilen görüşmeyi değerlendirdikleri belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, partilerin, liderler arasında dün gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin görüşlerine yer verdiler.

Habere göre, DİSİ açıklamasında, liderler arasındaki gayri resmi görüşmenin, birlikte karar verildiği gibi, spesifik adımlar temelinde yeni bir başlangıca işaret ettiğini belirtti.

Liderler görüşmesiyle dünkü cesaret verici gelişmelerin, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin uygun koşulların aşamalı olarak yaratılması gidişatında hareket ettiğini belirten DİSİ, bu prizma çerçevesinde tüm siyasi partilere, Kıbrıs sorununa yaşayabilir, bir çözüm bulunmasından başka bir şey olmayan, ortak hedeflerini birlik ve beraberlik içerisinde, sağlamak için Anastasiadis’in çabalarını olumlu şekilde destekleme çağrısı yaptı.

AKEL, liderler arasındaki görüşmeyi, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin diyaloğun yeniden başlaması perspektifine yönelik ilk adım olarak addettiklerini ifade etti.

AKEL, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un mevcudiyetiyle yapılacak olan görüşmelerle, BM Genel Sekreteri ile üçlü görüşmenin gerçekleştirilmesi yolunun da açılması temennisinde bulundu.

Üçlü görüşmeye hazır oldukları konusunda BM Genel Sekreteri’ni ikna etmeleri için liderlere çağrıda bulunan AKEL, BM Genel Sekreteri’nin, iki liderden, kendisinin(BM Genel Sekreteri’nin) gerek öze gerekse prosedüre ilişkin sunduğu net süreçte, diyaloğun yeniden başlaması konusunda uzlaşma beklediğine de dikkati çekti.

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DİKO açıklamasında görüşmeden, Kıbrıs Rum tarafının, Türk talepleri zemininde görüşme yaptığının ortaya çıktığını belirtti.

Üçlü görüşmenin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin sonlanmaksızın gerçekleştirileceğine dair açıklamanın da, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis’in kendisine ait önceki açıklamalarından tavizi teşkil ettiğini ifade etti.

DİKO açıklamasında ayrıca referans şartlarının oluşturulmasına ilişkin çabaların yinelenmesini olumlu olarak karşıladıklarını da belirtti.

EDEK, liderler görüşmesiyle ilgili açıklamasında, görüşme ve özellikle Anastasiadis’in tutumu konusundaki ilk okumanın  “olumlu” olduğunu ifade etti.

Anastasiadis’in, herhangi bir taahhüdü üstlenmemesi ve ele alınan tartışmalı konulara ilişkin herhangi bir sonuca varmamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren EDEK, Anastasiadis’in dile getirdiği doğal gaz, Türkiye’nin faaliyetleri ve Maraş konularında da olumlu gidişata yönelik hareket edildiğinin görüldüğünü belirtti.

Rum Dayanışma Hareketi, görüşmeden sızan olguların, “işgalci Türkiye’nin şartları altında görüşme yapıldığının” görüldüğünü savundu.

Vatandaşlar İttifakı liderler görüşmesi konusunda yaptığı açıklamada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis’in, Kıbrıs Türk liderinin doğal gaz önerisinin, kabul edilmesinin mümkün olmadığını net bir şekilde dile getirmesini olumlu olarak değerlendirdi.

 

(FK/ŞEB)

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