Rum Siyasi Partiler “kıbrıs Cumhuriyeti”nin 60’ıncı Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayınladı

Lefkoşa, 1 Ekim 20 : Rum siyasi partilerin, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin 60’ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladıkları bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre AKEL, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin Crans Montana’da kaldığı yerden, üzerinde uzlaşılmış zemin ve çerçevede yeniden başlaması gerektiğini kaydederken; kuruluş yıldönümünün “Türk saldırganlığının ilk defa bu denli keskinleştiği” döneme denk geldiğini ve adadaki “bölünme tehlikesinin” daha da hissedilir olduğunu iddia etti.

Habere göre DİKO, partinin ana tezinin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin savunulması, güçlendirilmesi ve devam ettirilmesi” olduğunu kaydederek, Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde, Türkiye’ye etkin yaptırımlar uygulanması için sonuna kadar ısrarcı olmakla yükümlü oldukları mesajını verdiklerini belirtti.

EDEK ise, bağımsızlık için mücadele edenlerin önünde saygıyla eğildiklerini kaydederken, Vatandaşlar İttifakı da bugünü gururla andıklarını ve “Kıbrıs Helenizmi’nin geleceğinin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin güçlendirilmesiyle bağlantılı olduğunu” ifade etti.

Dayanışma Hareketi ile Demokratik Cephe de, devlet statüsünün “işgal, korsanlık eylemleri ve Türkiye’nin saldırgan tutumu” nedeniyle tehlikede olduğunu belirterek, Kıbrıs sorununa en kısa sürede çözüm bulunmasıyla ilgili siyasi iradelerini teyit ettiler.

(GE/ŞEB)