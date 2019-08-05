Rum Siyasi Parti Başkanlarının Anastasiadis Başkanlığındaki Toplantısı Rum Basınında

PRODROMU CUMHURBAŞKANI AKINCI’NIN DEMECİNİ YORUMLADI

Lefkoşa, 5 Ağustos 19 : Rum siyasi partilerinin başkanlarından oluşan Başkanlar Konseyinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında bu sabah Trodos’taki yazlık başkanlık konutundaki toplantısı Rum basının geniş yer buldu. Toplantıda Kıbrıs sorunuyla ilgili son gelişmelerin ele alınacağı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Öneriler İçin Çağırdı… Başkan Cuma Günü Akıncı’yla Yapacağı Görüşme Işığında Tezleri Dinlemeyi Bekliyor” başlıklarıyla manşetten yayımladığı haberinde, Rum siyasi dünyasının bugün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında Cuma günü yapılacak görüşmede ortaya çıkabilecek tüm olası senaryoları inceleyeceğini yazdı.

Rum siyasi parti başkanlarının bugün Anastasiadis’le yapacağı görüşmenin amacının, 9 Ağustos’taki liderler görüşmesiyle ilgili bir “beyin fırtınası” yapılması olduğunu kaydeden gazete, Anastasiadis’in bu yüzden, kendi düşüncelerini ortaya koymasının haricinde, siyasi partilerin liderlerinden 9 Ağustos görüşmesinde ortaya çıkabilecek tüm senaryolarla ilgili somut görüşlerini ortaya koymalarını isteyeceğini iletti.

Gazete liderlerin yapacağı görüşmenin, gerek Kıbrıs içerisinde gerek de Kıbrıs dışında büyük bir ilgiyle beklendiğini de belirtti.

Haberde, iki liderin yalnız görüşmeleri fikrinin bu kez Kıbrıs Türk tarafından gelmesinin, özellikle ilgi çekici olduğu da savunuldu.

Gazete iç sayfadan ise “Öneriler Bekliyor… Başkan 9 Ağustos Görüşmesi Işığında Partilerden Somut Öneriler Duymak İstiyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun dün yaptığı açıklamaları aktardı.

PRODROMU

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu dün yaptığı açıklamada, siyasi liderlik arasında ortak bir zemin bulunduğunu ve bunun ise “Kıbrıs sorununun çözümü ile Türk işgalinin BM kararları ile AB ilke ve kuralları temelinde sonlanması olduğunu, bunun ortak zemin olduğunu ve buna bağlı kalmaları gerektiğini” ileri sürdü.

Başkanlar Konseyinin bugün Trodos’ta Anastasiadis’le yapacağı görüşme konusunda ise Prodromu, “Anastasiadis’in, müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması için, iyi niyet ve siyasi iradeyle hareket etme konusundaki kendi yaklaşımıyla ilgili olarak siyasi parti başkanlarını bilgilendireceğini, aynı zamanda parti başkanlarının düşüncelerini ve önerilerini de dinleyeceğini” ifade etti.

Prodromu “hedefin, Türkiye’nin sürüncemede bırakmasının, Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmelerin yerine başka bir şey koyma çabasının, aynı zamanda garantiler ile işgal ordularının sonu anlamına gelen BM Genel Sekreterinin altı parametresinin atlanması çabasının by pass edilmesi gerektiği olduğunu” da iddia etti.

Bu arada gazete, Rum hükümeti ile AKEL arasında son günlerde yaşanan ciddi anlaşmazlıkların ardından, ses tonlarının iki tarafta da düştüğünü yazdı.

Habere göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dün Rum basınında yer alan demecini yorumlaması istenen Prodromu, siyasi parti başkanlarının açıklamalarını yorumlamanın yararlı olduğunu düşünmediğini belirtti.

Prodromu, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dünkü demecinde yer alan ve “Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin doğal gaz konusundaki endişelerinin giderilmesi gerektiği” konusundaki ifadesiyle ilgili olarak ise “Türkiye MEB’in yarısını ele geçirmek isterken, hangi endişelerden bahsediliyor” sorusunu sordu.

AKINCI’NIN DEMECİ

Gazeteye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye verdiği demeci de yorumlayan Prodromu, “Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesinde görüşüyoruz, BM’nin Maraş’la ilgili kararları vardır, bunlara saygı duyulmalıdır, bu kadar basit” ifadelerini kullandı.



Prodromu “elbette müzakerelerin yeniden başlamasına giden yolda ve daha çok da çözüme ilişkin bir anlaşmaya giden yolda, BM’yle birlikte Maraş’ın restorasyonu ve yasal sakinlerine teslim edilmesi için bir çalışma, kaydın başlaması yardımcı olurdu. (Ki başkan bunu önceden önerdi, Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) içerisinde temel önerilerden biriydi). Maraş için söylenebilecek tek şey budur.”Türk tarafının doğal gaz konusunda ortaya koyduğu meseleyle ilgili olarak ise Prodromu, “buna verilecek olan yanıt, çözüme ilişkin bir anlaşmaya çok yaklaştığımız ve BM Genel Sekreterinin de altı temel mesele, altı parametre seçerek buna yardımcı olmaya çabaladığıdır. Bu parametrelere odaklanmalıyız ve Türk tarafı da bunlarla ilgili görüş belirtmelidir” dedi.Prodromu şunları ileri sürdürdü:“Kıbrıs hükümeti, devletin ve halkın egemenlik haklarını savunurken, yalnızca doğal zenginlikleri savunmuyor, bunun zenginlikle ilgisi yoktur. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kanunları ve haklarının savunulması, gideceğimiz çözümün şekli ve içeriğiyle ilgilidir. Bir diğer ifadeyle, Kıbrıs, arzu ettiğimiz ve aradığımız çözümle, Kıbrıslı Türklerle bir uzlaşı çözümüyle, Türkiye’nin oyuncağı ve mandası olmayacak, Türkiye’nin egemenliği altına girmeyecektir. Zenginlikten ziyade, mesele bir devletin egemenlik haklarıyla ilgilidir. Şöyle ki esas soru şudur: Kıbrıs’ın Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin bağımsız devleti olmasına müsaade edilecek mi? Türkiye ne yazık ki şu ana kadar buna olumlu yanıt vermemiştir.”Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da önerdiği gibi, Rum Yönetimi’nin enerji planlarında bir moratoryum uygulanması ihtimali konusundaki bir soruya karşılık ise Rum sözcü, kendisinin görüş belirtmeyeceğini ifade ederek, Rum siyasi parti başkanlarının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le birlikte kısa zaman önce oybirliğiyle aldıkları karara atıfta bulundu.AKELGazeteye göre, AKEL ise bugün Trodos’taki görüşme öncesinde dün bir açıklama yaparak, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak bir dönüm noktasında bulunulduğunu ve doğru çözüme ilişkin fırsat penceresinin açılması için istikrarlı ve ciddi icraatlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.AKEL, Rum tarafının, 9 Ağustos görüşmesine, müzakerelerin başlaması için siyasi iradeyle gitmesi gerektiğini savundu.İlgili haberler Alithia’da “Başkanlar Konseyi Bugün Trodos’ta Toplanıyor ve Başkan İlerlemeye Hazır Olduğunu Belirtiyor”, Politis’te ise “Başkanlar Konseyi 9 Ağustos Görüşmesinin Gündemini Şekillendirmek İçin Toplanıyor - Soğuk Savaş Ortamında Birlik Bütünlük Aranıyor - 9 Ağustos Görüşmesinin Gündemi” başlıklarıyla yer aldı.Haravgi gazetesi ise “İki Liderin Görüşmesinde Dikenler ve Güven Yaratıcı Önlemler - Toprakla İlgili Harita ve Doğal Gaz Konusunda İzahatlar İstenecek” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun geçtiğimiz Cumartesi günü yaptığı açıklamalara yer verdi.Gazeteye göre, hedefin müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması olduğunu yineleyen Prodromu “doğal gaz konusu o zaman ortaya konmaksızın, BM Genel Sekreterinin ortaya koyduğu altı parametrenin önemli bir konu olduğunu” savundu.Anastasiadis’in önümüzdeki Cuma günü Cumhurbaşkanı Akıncı’yla ne görüşebileceği konusunda Prodromu’nun iki örnek de verdiğini yazan gazete, bunlardan bir tanesinin Toprak konusu olduğunu ifade etti.Habere göre “Bugün toprak konusunda ne geçerlidir? Maraş’la ilgili olarak son duyduklarımız mı yoksa harita üzerinde sunulan öneriler mi?” ifadelerini kullanan Prodromu, “bir diğer mesele ise, Kıbrıslı Türklerin yönetime katılımlarının nerede, ne zaman ve nasıl tezahür edeceğidir. Bu tarafların görüşlerini sunması için bir tartışma konusuydu” dedi.Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’i eleştirenlerin hata yaptıklarını da söyleyen Prodromu, bunun Guterres çerçevesinin ele alınması gereken bir noktası olduğunu sözlerine ekledi.(İY/HA)