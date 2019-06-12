Lefkoşa, 12 Haziran 19 : Rum seri katil Nikos Metaksas'ın 7 kurbanından biri olan 6 yaşındaki Siera'nın da cesedine ulaşıldığı bildirildi.
Siera, Metaksas'ın ilk kurbanı olan Mary Rose'un kızıydı.
(İY/SEL)
Lefkoşa, 12 Haziran 19 : Rum seri katil Nikos Metaksas\'ın 7 kurbanından biri olan 6 yaşındaki Siera\'nın da cesedine ulaşıldığı bildirildi.
Lefkoşa, 12 Haziran 19 : Rum seri katil Nikos Metaksas'ın 7 kurbanından biri olan 6 yaşındaki Siera'nın da cesedine ulaşıldığı bildirildi.
Siera, Metaksas'ın ilk kurbanı olan Mary Rose'un kızıydı.
(İY/SEL)