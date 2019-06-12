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Rum Seri Katil Nikos Metaksas\'ın 7 Kurbanından Biri Olan 6 Yaşındaki Siera\'nın Da Cesedine Ulaşıldığı Bildirildi

Lefkoşa, 12 Haziran 19 : Rum seri katil Nikos Metaksas\'ın 7 kurbanından biri olan 6 yaşındaki Siera\'nın da cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Rum Seri Katil Nikos Metaksas\'ın 7 Kurbanından Biri Olan 6 Yaşındaki Siera\'nın Da Cesedine Ulaşıldığı Bildirildi

Lefkoşa, 12 Haziran 19 : Rum seri katil Nikos Metaksas\'ın 7 kurbanından biri olan 6 yaşındaki Siera\'nın da cesedine ulaşıldığı bildirildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:01
Rum Seri Katil Nikos Metaksas\'ın 7 Kurbanından Biri Olan 6 Yaşındaki Siera\'nın Da Cesedine Ulaşıldığı Bildirildi

Lefkoşa, 12 Haziran 19 : Rum seri katil Nikos Metaksas'ın 7 kurbanından biri olan 6 yaşındaki Siera'nın da cesedine ulaşıldığı bildirildi.

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Rum haber kaynakları, Siera'nın cesedinin bugün yapılan aramalarda Memi göletinde bulunduğunu duyurdular.

Siera, Metaksas'ın ilk kurbanı olan Mary Rose'un kızıydı.

(İY/SEL)
 

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