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Rum Savunma Bakanlığı’ndan Savunma Ve Güvenlik Konferansı

Lefkoşa, 25 Şubat 20 : Rum Savunma Bakanlığı Güvenlik ve Savunma Akademisi ile Birleşik Krallık’taki Buckingham Üniversitesi Güvenlik Araştırma ve Bilgi Merkezi iş birliğiyle, savunma ve güvenlik konferansı düzenleneceği belirtildi. 

Rum Savunma Bakanlığı’ndan Savunma Ve Güvenlik Konferansı

Lefkoşa, 25 Şubat 20 : Rum Savunma Bakanlığı Güvenlik ve Savunma Akademisi ile Birleşik Krallık’taki Buckingham Üniversitesi Güvenlik Araştırma ve Bilgi Merkezi iş birliğiyle, savunma ve güvenlik konferansı düzenleneceği belirtildi. 

25 Şubat 2020 Salı 10:28
Rum Savunma Bakanlığı’ndan Savunma Ve Güvenlik Konferansı
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Lefkoşa, 25 Şubat 20 : Rum Savunma Bakanlığı Güvenlik ve Savunma Akademisi ile Birleşik Krallık’taki Buckingham Üniversitesi Güvenlik Araştırma ve Bilgi Merkezi iş birliğiyle, savunma ve güvenlik konferansı düzenleneceği belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanlığı Güvenlik ve Savunma Akademisi ile Birleşik Krallık’taki Buckingham Üniversitesi Güvenlik Araştırma ve Bilgi Merkezi’nin, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) subaylarının eğitiminin geliştirilmesi çabaları çerçevesinde savunma ve güvenlik konferansı düzenleyeceğini yazdı.
Habere göre konferans “Küçük Ülkelerin Savunma ve Güvenliği: Kıbrıs’ın Durumu” başlığı altında, 27 Şubat’ta Güney Lefkoşa’da, Rum Savunma Bakanlığı yetkilileri ve RMMO yetkililerinin katılımıyla  gerçekleştirilecek.

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Rum Savunma Bakanlığı konu hakkında yaptığı açıklamada, konferansta, “Küçük ülkeler tarafından yüksek stratejinin benimsenmesi olanağı, Rum enerji programı karşısındaki Türk stratejisi, RMMO’nun savunma mücadelesinde asimetrik taktikler, deniz bölgelerindeki yetki alanı tatbikatı” gibi konular analiz edilecek. 
(FK/HÖ)
 

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