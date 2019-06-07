banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93809
ALTIN
251.287
DOLAR
5.7914
STERLİN
7.4265
EURO
6.5701
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Gifa’yı kurşunlayan zanlının davası yine ertelendi
GİFA’YI KURŞUNLAYAN ZANLININ DAVASI YİNE...
Khaled tutuklu kalacak
KHALED TUTUKLU KALACAK
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
banner307

Rum Savunma Bakanlığı “atina 2019” Programını Açıkladı

Lefkoşa, 7 Haziran 19 : Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in dün, “Atina 2019” programını tanıttığı bildirildi.

Rum Savunma Bakanlığı “atina 2019” Programını Açıkladı

Lefkoşa, 7 Haziran 19 : Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in dün, “Atina 2019” programını tanıttığı bildirildi.

07 Haziran 2019 Cuma 09:02
Rum Savunma Bakanlığı “atina 2019” Programını Açıkladı

Lefkoşa, 7 Haziran 19 : Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in dün, “Atina 2019” programını tanıttığı bildirildi.
Politis gazetesi, Rum Savunma Bakanlığı’nın inisiyatifi olan bu programın, bilim, araştırma ve inovasyon aracılığıyla savunma yeteneklerine katkıda bulunacağını yazdı.
Gazete, Angelidis’in konuşmasında, inovatif çözümlerin benimsenmesiyle, esasında silahlı kuvvetlerin operasyonel yeteneğinin güçlendirildiğini ve AB’nin de savunma alanında araştırma, inovasyon ve teknoloji konularına her geçen gün daha fazla destek verdiğini söylediğini kaydetti.
Angelidis, Rum Savunma Bakanlığı’nın savunma araştırmaları, teknolojik gelişme ve inovasyon ile ilgili 5 ilgi alanı belirlediğini ve bunların, “insansız hava araçları/sistemleri”, “siber savunma”, “elektronik savaş”, “denklemler ve sanal gerçeklik”, “gözetim, operasyonel güvenlik ve sağlık” olduğunu belirtti.

banner317
Habere göre Angelidis, programın Güney Kıbrıs’taki akademik örgütler ve işletmelere yönelik olduğunu ve yapılacak önerilerin, finansman için, rekabet prosedürü çerçevesinde seçileceğini söyledi.
Angelidis, “Atina 2019” programı çerçevesinde iki çalışmanın değerlendirileceğini ve bu çalışmaların Rum Savunma Bakanlığı’nca finanse edileceğini kaydederek, en fazla finansmanın 450 bin Euro olarak belirlendiğini ifade etti.
(GE/ÖK)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’taki Uyuşturucu Kullanımı Ve Ölümlere İlişkin Veriler
Güney Kıbrıs’taki Uyuşturucu Kullanımı Ve Ölümlere İlişkin Veriler
Anastasiadis Abd Büyükelçiliği’nin Resepsiyonuna Katıldı
Anastasiadis Abd Büyükelçiliği’nin Resepsiyonuna Katıldı
Afrodit Yatağının Gelecekteki Gelirleri Konusunda Fikir Ayrılıkları
Afrodit Yatağının Gelecekteki Gelirleri Konusunda Fikir Ayrılıkları
Şilluris Çinli yetkililerle görüştü
Şilluris Çinli yetkililerle görüştü
Başkanlık Önünde Protesto Eylemi
Başkanlık Önünde Protesto Eylemi
Lakkotripis “afrodit” Yatağıyla İlgili Anlaşma Konusunda Açıklama Yaptı
Lakkotripis “afrodit” Yatağıyla İlgili Anlaşma Konusunda Açıklama Yaptı
Tıbbi Hintkenevirine İlişkin Yasanın Uygulanmasına Başlanıyor
Tıbbi Hintkenevirine İlişkin Yasanın Uygulanmasına Başlanıyor
Memi göletindeki çalışmalar 6 yaşındaki Sierra’nın bulunması için yeniden başlıyor
Memi göletindeki çalışmalar 6 yaşındaki Sierra’nın bulunması için yeniden başlıyor
Polis Dayağına 20 Yıl Sonra Tazminat
Polis Dayağına 20 Yıl Sonra Tazminat
ABD’li yetkili: “Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi gerekiyor”
ABD’li yetkili: “Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi gerekiyor”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim