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Rum Savunma Bakanlığı 8 Yıllık Silahlanma Programı Hazırlıyor

Lefkoşa, 12 Ocak 20 (.): Simerini gazetesi, East Med Act isimli yasanın Amerikan Kongresi tarafından onaylanmasından sonra Rum Savunma Bakanlığı’nın, RMMO’nun elindeki silah sistemlerinin değiştirilmesi ve/veya yeni nesil başka silah sistemi alımlarına dair 8 yıllık program hazırlamakta olduğunu haber verdi.

Rum Savunma Bakanlığı 8 Yıllık Silahlanma Programı Hazırlıyor

Lefkoşa, 12 Ocak 20 (.): Simerini gazetesi, East Med Act isimli yasanın Amerikan Kongresi tarafından onaylanmasından sonra Rum Savunma Bakanlığı’nın, RMMO’nun elindeki silah sistemlerinin değiştirilmesi ve/veya yeni nesil başka silah sistemi alımlarına dair 8 yıllık program hazırlamakta olduğunu haber verdi.

12 Ocak 2020 Pazar 10:07
Rum Savunma Bakanlığı 8 Yıllık Silahlanma Programı Hazırlıyor

Lefkoşa, 12 Ocak 20 (.): Simerini gazetesi, East Med Act isimli yasanın Amerikan Kongresi tarafından onaylanmasından sonra Rum Savunma Bakanlığı’nın, RMMO’nun elindeki silah sistemlerinin değiştirilmesi ve/veya yeni nesil başka silah sistemi alımlarına dair 8 yıllık program hazırlamakta olduğunu haber verdi.
Gazete, Savunma Bakanlığı’nın Güney Kıbrıs’ı Amerikan silah sistemleri ile zırhlandırma yönündeki ciddi düşüncesine dair stratejisini planlamakta olduğunu ve bunları Rum Dışişleri Bakanlığı’na sunmaya hazırlandığına dikkat çekti. 
AKEL’in, East Med Act yasası ile Güney Kıbrıs’ın  “Amerikan arabasına koşulmakta” olduğuna ve bunun olumsuz etkileri olacağına dair eleştirilerini hatırlatan gazete, Rum Yönetiminin, Amerikan yasasındaki Ada’daki Rus çıkarlarına dair ifadeye özel bir ağırlık verdiğini yazdı.
Dışişleri Bakanlığı’nın buna rağmen, East Med Act yasasının cımbızlanarak okunamayacağı görüşünde olduğu ve bakanlıktan bir kaynağın, aynı yasanın Rum Yönetiminin stratejik yaklaşımını değerlendirmeye sokmakla birlikte kesin bir şart koşmadığına, silah alımının Washington’un çıkarına olup olmayacağına dair son kararı ABD Başkanı’na bırakmakta olduğuna dikkat çektiği kaydedildi.

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Gazete Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in hafta içinde açıkladığı;  Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Moskova’ya resmî ziyarette bulunacağı ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un Rum tarafına geleceği açıklamasının tesadüf olmadığına da dikkat çekti. 
Gazete RMMO’nun Mari’deki deniz üssünün yeni nesil savaş gemilerinin demirlemesine olanak tanıyacak şekilde modernize edilmesi düşüncesinin samimi olduğuna işaret ederek, yetkili bakanların, deniz üssüne dair geliştirme projesi ve maliyetine dair konuştuklarını ve şimdi Rum Yönetimi Başkanı’ndan randevu beklediklerini haberine ekledi.  
(ŞA/HA)
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