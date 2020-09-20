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Rum Savunma Bakanı: “türkiye Sıcak Temas İstiyor”

Lefkoşa, 20 Eylül 20: Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Türkiye’nin sürekli sıcak temas arzusu içerisinde olduğunu iddia etti.

20 Eylül 2020 Pazar 12:06
Rum Savunma Bakanı: “türkiye Sıcak Temas İstiyor”
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Lefkoşa, 20 Eylül 20: Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Türkiye’nin sürekli sıcak temas arzusu içerisinde olduğunu iddia etti.

Alithia gazetesi, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in, Türkiye’nin Akdeniz’deki faaliyetlerini yorumladığını ve Türkiye’nin sürekli sıcak temas yaşlanması arzusunda olduğunu söylediğini yazdı.

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Petridis söyleşisinde, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) düzeyinin, diğer ülkelerle sürekli yapılan tatbikatlar sayesinde sürekli yükseltmekte olduğunu iddia ederken, Yeşil Hattın kontrol ve gözetlenmesi konusuna da değindi.

Yeşil Hat üzerinde RMMO nöbet noktalarının çoğunun boş olduğu iddialarını yanıtlayan Petridis, RMMO’nun yeniden yapılanması çerçevesinde bazı düzenlemeler yapıldığını doğrularken, sınır hattının gözetlenmesini ve KKTC’den kaçak göçmen geçişlerini de büyük oranda önlemesi öngörülen sistemin satın alınması sürecinin de ilerlemekte olduğunu vurguladı.

ABD’nin Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu kısmi kaldırması konusuna da değinen Petridis, ABD’yle silah alımına ilişkin herhangi bir ayrıntının görüşülmediğini de sözlerine ekledi.

(SB/ŞEB)

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