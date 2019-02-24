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Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis İle Söyleşi...

Lefkoşa, 24 Şubat 19 : Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Kathimerini gazetesine verdiği söyleşide, Türkiye’nin bölgede yapacağı tatbikatlara ve Rum tarafına uygulanan ABD silah ambargosunun kaldırılması konularına değindi.

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis İle Söyleşi...

Lefkoşa, 24 Şubat 19 : Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Kathimerini gazetesine verdiği söyleşide, Türkiye’nin bölgede yapacağı tatbikatlara ve Rum tarafına uygulanan ABD silah ambargosunun kaldırılması konularına değindi.

24 Şubat 2019 Pazar 11:31
Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis İle Söyleşi...

Lefkoşa, 24 Şubat 19 : Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Kathimerini gazetesine verdiği söyleşide, Türkiye’nin bölgede yapacağı tatbikatlara ve Rum tarafına uygulanan ABD silah ambargosunun kaldırılması konularına değindi.

Habere göre Angelidis, “Türkiye’nin, geniş bölgedeki tatbikatları arifesinde,  jandarma mantığı ve davranışıyla, taleplerinin boşluğa düşeceğini” savundu.

Angelidis, “Türkiye’nin, bölgede istikrarsızlığa neden olan ve gerilimi tırmandıran her faaliyetine, soğukkanlılıkla ve alçak tonlarla yanıt verilmesi gerektiğini” belirterek, egemenlik haklarını yerine getirmekte atıfta bulundukları Avrupa hukuku ve uluslararası hukuktan söz etti.

Fransa ile işbirliğinin sorulması üzerine Angelidis, Fransa’nın stratejik müttefikleri olduğunu, bu ülkeyle olan işbirliğinin mükemmel düzeyde olduğunu belirten Angelidis, gerek ikili gerekse PESCO çerçevesindeki ilişkilerinin iki tarafın çıkarlarına hizmet ettiğini kaydetti.

ABD tarafından silah ambargosunun kaldırılması konusunda ise Angelidis, ABD ambargosunun kaldırılmasının, ABD ile olan, özellikle savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Angelidis bir başka soru üzerine, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun güçlendirilmesinin Savunma Bakanlığı’nın misyonu olduğunu belirtti.

(FK/SEL)

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