Rum Savunma Bakanı Angelidis: “güney Kıbrıs İstikrar Kapısına Dönüştü”

Lefkoşa, 13 Haziran 19 : Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Güney Kıbrıs’ın üçlü işbirlikleri ve MED7 gibi başka inisiyatifler içerisinde, istikrar kapısına dönüşmeyi başardığını ifade etti.

Fileleftheros gazetesi Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in “Ulusal ve Müttefik Ortamda Savunma Politikası ve Diplomasi” konulu atölye çalışmasında yapmış olduğu konuşmaya yer verdi.

Habere göre Angelidis, üçlü işbirliklerinden söz ederken bunları düzenleyen ilkelerin, “kuşatma, ambargo veya tek temsiliyet” temelinde işlev görmediğini aynı zamanda herhangi bir ülke aleyhine de yönelmediğini belirtti.

Angelidis bu işbirliklerinin karşılıklı kazanç ve yapıcı işbirliğinin (win win) ileriye götürülmesi için bir aracı da teşkil ettiğini söyledi.

Rum Yönetimi’nin, dış politikasının artık tek konulu olmadığını; ülkeyi, Doğu Akdeniz’de istikrar ve güvenlik kapısı ile olumlu referans haline dönüştürdüğünü söyleyen Angelidis, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın deniz bölgelerindeki egemenlik haklarını ihlal ettiğini ileri sürerek; uluslararası hukukun sunduğu her yasal aracı tüketeceklerini ayrıca tüm uluslararası örgütlere yönelik girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Angelidis açıklamasında Güney Kıbrıs-İsrail-İtalya-Yunanistan arasındaki Eastmed’e ilişkin anlaşmadan da söz ederken; bunun büyük bir jeostratejik önemle önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

(FK/HA)