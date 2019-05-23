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Rum Savunma Bakanı Angelidis Bakanlığının İcraatlarını Anlattı

Lefkoşa, 23 Mayıs 19 : Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Bakanlığı’nın 2018-2019 dönemi içerisindeki icraatlarını anlattığı bir basın toplantısı düzenledi.

Rum Savunma Bakanı Angelidis Bakanlığının İcraatlarını Anlattı

Lefkoşa, 23 Mayıs 19 : Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Bakanlığı’nın 2018-2019 dönemi içerisindeki icraatlarını anlattığı bir basın toplantısı düzenledi.

23 Mayıs 2019 Perşembe 08:55
Rum Savunma Bakanı Angelidis Bakanlığının İcraatlarını Anlattı

Lefkoşa, 23 Mayıs 19 : Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Bakanlığı’nın 2018-2019 dönemi içerisindeki icraatlarını anlattığı bir basın toplantısı düzenledi.

Alithia gazetesine göre, Rum Savunma Bakanı Savvas Anglidis, Bakanlığı’nın önceliğinin Doğu Akdeniz bölgesinde ve AB savunma mekanizmaları içerisinde Güney Kıbrıs’ın konumunun güçlendirilmesi ve rolünün yükseltilmesi olduğunu ifade etti.

Angelidis, dün düzenlediği basın toplantısında, Fransa ile olan savunma işbirliğine bağlı olarak 2019 yılı içerisinde Evangelos Florakis Deniz Üssünün genişletilmesinin inceleneceğini söyledi.

Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde  yaptığı iddia edilen “yasa dışı faaliyetlerinin” nasıl ele alınacağı şeklindeki soru üzerine Angelidis, bunların, Türkiye’nin istediği şekilde göğüslenmeyeceğini; Rum Yönetimi’nin, “provokasyonların” göğüslenmesi amacıyla gerekli politik ve hukuki tedbirlerin alınması için soğukkanlılık ve sağgörü içerisinde, koordineli faaliyetlere ağırlık verdiğini ifade etti.

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ABD tarafından silah ambargosunun kaldırılması konusundaki soruya yönelik ise Angelidis, ABD’de gerçekleştirdiği temaslar sırasında tespit ettiği şekliyle bu ambargonun kaldırılmasının ileriye götürülmesi niyetinin bulunduğunu söyledi.

“Evangelos Florakis” Deniz Üssünün genişletilmesinin alt yapı çalışması olarak mı, yoksa Güney Kıbrıs’ın savunma çizgisini geliştirecek bir çalışma olarak mı gerçekleştirileceği şeklindeki soru üzerine ise Angelidis, gerçek hedefin Üssün genişletilmesinin planlanması olduğunu belirti.

Bunun, Fransa ile son imzalanan işbirliği anlaşmasıyla alakalı olup olmadığı sorusuna yanıtında ise Angelidis, bunun, bağlantılı olduğunu teyit etti.  

Angelidis, Bakanlığının faaliyetlerini 6 eksende anlatırken bunların ayrıntılarına da yer verdi.

Gazete bunlar arasında, Rum Yönetimi’nin savunma işbirliklerin diğer ülkelerle de geliştirilmesi; Rum Milli Muhafız Ordusu’nun operasyonel yeterliliğinin güçlendirilmesi,  Savunma Bakanlığı’nın ve RMMO’nun içe dönük olarak yeniden reorganizasyonunun bulunduğunu belirtti.

(FK/HA)

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