Rum Sağlık Bakanlığı Koronavirisü Salgını Konusunda Dünya Sağlık Örgütüyle Temas İçerisinde

Lefkoşa, 4 Şubat 20 : Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu, dün yaptığı açıklamada, Rum Sağlık Bakanlığının koronavirüsü salgını konusunda, Dünya Sağlık Örgütü ve AB yetkili makamlarıyla sürekli iletişim halinde bulunduğunu ve yayımlanan direktifleri uygulama konusunda da hazır olduğunu dile getirdi.

Alithia’da yer alan habere göre, virüs salgını konusunda uygulanmakta oldukları açıklanan şeylerin geçerli olmayı sürdürdüğünü dile getiren İoannu, sınırların kapatılmasının ise söz konusu olmadığını belirtti.



İoannu, Nöroloji ve Genetik Enstitüsü Müdüründen dün aldığı bilgiye göre, koronavirüs ile ilgili testlerin dün akşamdan bu yana Güney Kıbrıs’ta da yapılmaya başladığını ekledi.(İY/ŞEB)