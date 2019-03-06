Rum Polisinin Elinde “elektroşok” Cihazı Var Ancak Kullanmıyor



Lefkoşa, 6 Mart 19 : Rum polisinin, 2010 yılından beridir, elektroşok cihazlarına (tasers) sahip olduğunu ancak bunları kullanmadığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Adalet Bakanlığı’nın ise söz konusu cihazların daha geniş kullanımını talep ettiğini yazdı.

Gazete, Rum Çevik Kuvvet Birimi’nin, 4 adet tasers siparişi verdiğini ancak bunları hiçbir zaman kullanmadığını kaydetti. Gazete, o dönemde polisin, söz konusu cihazların kullanımı konusunda tereddütlerinin bulunması nedeniyle görüş talep ettiği Hukuk Dairesi’nin “silah yerine kullanılabileceği” yönünde görüş ortaya koyduğunu belirtti.

Rum polisinin cihazları kullanmadığını yazan gazete, şimdilerde ise AB’nin talimatıyla, bunların kullanım yolunun açılması için yasa tasarısının sunulduğunu da anımsattı.

(FK/FEZ)