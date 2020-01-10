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Rum Polisi’ne Toma…

İLK TOMA ÖNÜMÜZDEKİ AY ENVANTERE GİRECEK, ONU BAŞKA BENZER  ARAÇLAR DA İZLEYECEK

Rum Polisi’ne Toma…

İLK TOMA ÖNÜMÜZDEKİ AY ENVANTERE GİRECEK, ONU BAŞKA BENZER  ARAÇLAR DA İZLEYECEK

10 Ocak 2020 Cuma 09:35
Rum Polisi’ne Toma…

İLK TOMA ÖNÜMÜZDEKİ AY ENVANTERE GİRECEK, ONU BAŞKA BENZER  ARAÇLAR DA İZLEYECEK
Lefkoşa, 10 Ocak 20 (.): Rum polisi sahada şiddet, anarşi ve genel toplumsal olaylara süratle müdahale etmek maksadıyla Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ediniyor.
Fileleftheros ilk TOMA’nın çok yakında Rum polisinin envanterine gireceğini ve bunu, başka benzer araçların izleyeceğini haber verdi.
Gazeteye göre Rum polisinin holiganlık olaylarında ve diğer kitlesel eylemlerde kullanmak üzere ilk TOMA’sını önümüzdeki ay teslim alması bekleniyor. 
Biri tepesinde öteki önünde olmak üzere barındırdığı iki uzaktan kumandalı pompa ile basınçlı su püskürtme, sokaklarda kurulan barikatları kaldırma ve çevresinde cereyan edenleri kaydetme özelliklerine sahip TOMA’dan sürekli ya da kesintili şekilde boya veya göz yaşartıcı veya (yangınlara müdahale için) yangın söndürücü köpük eklenmiş su püskürtülebilecek. 

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SİVİL RADAR ARAÇLAR YOLLARA ÇIKIYOR
Aynı gazete Rum polisinin trafik için aldığı iki konvansiyonel aracın da trafik kurallarını ihlal edenleri rapor etmek üzere kentlerde ve otoyollarda göreve başlayacağını yazdı.
Habere göre söz konusu araçlar sivil görünümde olacak (üzerlerinde polis arması veya çakar ışıkları olmayacak) ancak içerisinde görev yapacak polislerin üniformaları ve sürücüleri rapor etmek için modern kamera sistemleri olacak. 
Öte yandan dün 14 “akıllı” polis devriye aracı teslim alındı. Bu araçların ANPR (plaka tespit) sistemi dışında GPS ve modern polis ışık (çakarlı) sistemleri bulunuyor. 
(ŞA/ŞEB) 
 

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