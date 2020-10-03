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Rum Polisi İsmet Aksu’yu Arıyor

Lefkoşa, 3 Ekim 20 (.): Rum polisinin, 23 Eylül’de Baf’taki bir lokantada meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 46 yaşındaki İsmet Aksu isimli şahsı aradığı bildirildi.

03 Ekim 2020 Cumartesi 13:43
Rum Polisi İsmet Aksu’yu Arıyor
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Lefkoşa, 3 Ekim 20 (.): Rum polisinin, 23 Eylül’de Baf’taki bir lokantada meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 46 yaşındaki İsmet Aksu isimli şahsı aradığı bildirildi.

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Alithia gazetesi, aranan kişinin fotoğrafını da servis ederek, şahsı görenlerin polise haber vermesinin istendiğini yazdı.

(GE/GÜL)

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