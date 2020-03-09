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Rum Polis Karakolunda Ve Rmmo Kışlasında Koronavirüs Alarmı

Lefkoşa, 9 Mart 20 : Omorfitas Polis Karakolu’nda tutuklu bulunan 20 yaşındaki bir kişi ile Rum Milli Muhafız Ordusu’na ait kışladaki bir askerin koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı belirtildi. 

Rum Polis Karakolunda Ve Rmmo Kışlasında Koronavirüs Alarmı

Lefkoşa, 9 Mart 20 : Omorfitas Polis Karakolu’nda tutuklu bulunan 20 yaşındaki bir kişi ile Rum Milli Muhafız Ordusu’na ait kışladaki bir askerin koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı belirtildi. 

09 Mart 2020 Pazartesi 09:39
Rum Polis Karakolunda Ve Rmmo Kışlasında Koronavirüs Alarmı
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Lefkoşa, 9 Mart 20 : Omorfitas Polis Karakolu’nda tutuklu bulunan 20 yaşındaki bir kişi ile Rum Milli Muhafız Ordusu’na ait kışladaki bir askerin koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı belirtildi. 
Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan  Omorfitas Polis Karakolu’nda tutuklu bulunan 20 yaşındaki Kıbrıslı Rum  ile RMMO askerinin kısa bir süre önce Yunanistan’da, Patra’da bulunduklarına dikkati çektiler. 
Gazete Omorfitas Polis Karakolunun, geçtiğimiz Cumartesi akşamı kapatılarak dezenfekte edildiğini ayrıca bahse konu tutukluyla temas içinde olan polislerin, avukatların ve diğer tutukluların da inceleme altına alındığını yazdı.
Gazete, Güney Lefkoşa’ya bağlı Athalassa’daki RMMO’ya ait “İlia Polikiriaku” kışlasında görevli Kıbrıslı Rum askerin tedbir amaçlı olarak bugün de karantinada kalacağını belirtti. 
Gazete haberinde, ev karantinasında bulunan kişiler listesine 28 kişinin daha eklendiğini de yazdı.
28 kişiden 18’nin Güney Lefkoşa’daki özel okul öğrencileri ile 2 öğretmen olduğunu yazan gazete, diğer 10 kişinin ise Barselona’ya gezi için gittiğini ve koronavirüs taşıyan kişi ile birlikte seyahat ettiklerini yazdı.

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Gazete bu kişilerin 28 Şubat tarihinde Atina üzerinden bir uçuşla Ada’ya döndüklerini, geçtiğimiz Cuma akşamı ise uçak yolculuğu sırasında koronavirüslü kişi ile birlikte seyahat ettikleri konusunda bilgilendirildiklerini belirtti. 
Habere göre bu kişiler, evlerinde gözlem altında kalacak ve Ada’ya döndükleri günden itibaren 14 günün dolmasını bekleyecek.
Öte yandan Politis gazetesi koronavirüs şüphesi bulunan iki vakanın tahlil sonuçlarının bugün netlik kazanacağını yazdı.
Habere göre, Omorfitas Polis Karakolunda tutuklu bulunan kişi, yüksek ateş nedeniyle Lefkoşa Rum Genel Hastanesine kaldırılırken burada şüpheli vaka olarak addedilmesinin ardından karantinaya alındı. 
RMMO’ya ait “İlia Polikarpu” kışlasında görev yapan ve kısa bir süre önce Yunanistan’a seyahat eden askerin de Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nde karantinada bulunduğunu yazan gazete kışlanın da karantinaya alındığını belirtti. 
Gazete kışlada tüm gerekli tedbirlerin alındığını ayrıca diğer askerlerin de çıkış izni almaması, çıkış izninde olanların ise geri dönmemesi yönünde karar alındığını da yazdı.
(FK/ŞEB)

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