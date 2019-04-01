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Rum Partilerin Ve Yetkililerin 1 Nisan Açıklamaları

Lefkoşa, 1 Nisan 19 : Rum siyasi partiler ve bazı yetkililer, EOKA örgütünün 1955’te  silahlı tedhişe başlamasının yıldönümü olan 1 Nisan dolayısıyla açıklamalar yaptı.

Rum Partilerin Ve Yetkililerin 1 Nisan Açıklamaları

Lefkoşa, 1 Nisan 19 : Rum siyasi partiler ve bazı yetkililer, EOKA örgütünün 1955’te  silahlı tedhişe başlamasının yıldönümü olan 1 Nisan dolayısıyla açıklamalar yaptı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 08:46
Rum Partilerin Ve Yetkililerin 1 Nisan Açıklamaları

Lefkoşa, 1 Nisan 19 : Rum siyasi partiler ve bazı yetkililer, EOKA örgütünün 1955’te  silahlı tedhişe başlamasının yıldönümü olan 1 Nisan dolayısıyla açıklamalar yaptı.

Fileleftheros gazetesi, Rum siyasi partilerin ve bazı yetkililerin 1 Nisan dolayısıyla yapmış oldukları açıklamaların yanı sıra bu çerçevede gerçekleşecek kutlamalara da yer verdi. 

Gazete, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun dün bir ayin çerçevesinde yaptığı açıklamaya da yer verdi. 

Habere göre, siyasi partiler, yaptıkları açıklamalarda, EOKA mücadelesinden ve 64 yıl sonra özgürlük için mücadele verildiği adadaki bugünkü gerçeklerden söz etti.  

PRODROMU 

Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa’ya bağlı “Nikitari”de dün düzenlenen ayinde Kıbrıs sorununun yanı sıra 1 Nisan ile ilgili açıklama yaptı.

Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, müzakere masasında Türkiye’nin karşılarında durduğu ve BM Genel Sekreteri’nin, bir çözüme, garantilerin ve herhangi bir dış müdahalenin kaldırılmasının ve işgal ordusunun ayrılmasının eşlik etmesi gerekliliğinden söz etti.

Son aşamanın büyük kazancını geçerli kılacak şekilde, müzakerelerin yeniden başlamasını istediğini ifade eden Prodromu, bunu çocuklar ve bu ülkenin, barış, istikrar ve güveni için istediklerini belirtti. 

25 Mart ve 1 Nisan yıldönümlerinden de söz eden Prodromu, bunların “ikiz” olduğundan söz etti ve ikisinin de aynı anneye, özgürlüğe sahip olduğunu savundu.

PARTİLER 

DİSİ yaptığı açıklamada, “bugün çağdaş Kıbrıs tarihinin, Kıbrıslı mücadelecilerin ulusal örgütünün, ulusal kurtuluşunun parlak sayfasını andıklarını” ifade etti. 

DİSİ açıklamasında gelecek zaman dilimi içerisinde, müzakerelerin yeniden başlaması yolunu açacak  
referans şartlarında anlaşma sağlanması çabasının devam edeceğini belirtti. 

DİKO, 1 Nisan 1955-59 mücadelesinden söz ederek, bu mücadeleyle birlikte Kıbrıs helenizmin geleceğinin kurulduğunu ifade etti. 

Tarih sürecinde, Kıbrıs helenizminin koruma kalkanı olarak ortaya çıkan “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kurulması ve bağımsızlık başarılarının göz ardı edilemeyeceğini, “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin, Türkiye’nin “hakkaniyete aykırı planları” karşısında göz bebeği şeklinde korunmasında fayda bulunduğunu da belirtti. 

EDEK, 1955-59 ulusal kurtuluş mücadelesinin “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kurulmasına yol açtığına işaret ederek, bu mücadelecilere yönelik minnettarlıklarının, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin korunması olduğunu ifade etti. 

Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği, Vatandaşlar İttifakı ve Dayanışma Hareketi de birer açıklama yaparak, 1955-59 mücadelesinin ve “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin korunmasının önemini vurguladı.

EĞİTİM BAKANI VE FOTİU’DAN MESAJ 

Öte yandan, Politis gazetesine göre, Rum Eğitim Bakanı Kostas Habiauris ise mesajında çağdaş Kıbrıs tarihinin önemli yıldönümlerinden birini kutladıklarını belirterek, İngilizlere karşı verilen bu mücadelenin önemini vurguladı.

Rum Başkanlık İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu da bir etkinlik çerçevesinde yaptığı konuşmada, EOKA mücadelesinin önemini vurguladı ve hayatını kaybedenleri saygıyla andıklarını belirtti. 

RESMİ TÖREN

Fileleftheros gazetesi aynı haberi çerçevesinde, EOKA örgütünün 1955’te  silahlı tedhişe başlamasının yıldönümü olan 1 Nisan dolayısıyla resmi törenin bu sabah saat 10.00’da Lefkoşa’daki “Ay.Yoanni” Kilisesi’nde düzenlenen ayinle yapılacağını yazdı.

Habere göre ayine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de katılacak.

Anastasiadis daha sonra Eğitim Bakanı Kostas Habiauris ile birlikte, Hapishanede Gömülü EOKA’cı Mezarlığı’nı ziyaret edecek. Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hristomos ise burada dualar okuyacak.
Anastasiadis, bugün ayrıca saat 16.00’da, 1955-59 EOKA Mücadelecileri Derneği’nin, “Tasos Papadopulos Özgürlük Stadyumu”nda düzenleyeceği törende yer alacak.

(FK/FEZ)
 

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