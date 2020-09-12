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Rum Partileri Med 7 Zirvesi Sonuç Bildirgesini Yorumladı

Lefkoşa, 12 Eylül 20 : Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi (Med7) sonuç bildirgesi Rum siyasi partiler tarafından yorumlandı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 12:12
Rum Partileri Med 7 Zirvesi Sonuç Bildirgesini Yorumladı
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Lefkoşa, 12 Eylül 20 : Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi (Med7) sonuç bildirgesi Rum siyasi partiler tarafından yorumlandı.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum siyasi partilerin MED 7 zirvesi sonuç bildirgesi hakkında yapmış oldukları açıklamalara yer verdiler.

Habere göre, AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, MED 7 sonuç bildirgesinin Güney Kıbrıs ve Türkiye tarafından “çiğnenen” egemenlik hakları açısından önemli ve olumlu ifadeler içerdiğini belirtti.

DİKO açıklamasında, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın MED 7 zirvesinde desteklenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken bunun doğru gidişata yönelik olumlu bir adım olarak da nitelendirdi.

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EDEK, zirvenin sonuçlarının, değerlendirilmesi gereken olumlu unsurlar içerdiğini belirtti.

Rum Vatandaşlık İttifakı, Avrupa Konseyi oturumunda, bazı ülkelerin buna karşı çıkması nedeniyle  Türkiye’ye karşı özlü yaptırımlara ilişkin kararların alınmasının kolay olmadığına dikkatti çekti.

ELAM sonuç bildirgesinin içeriğinde olumlu unsurlarında bulunduğundan söz ederken, Dayanışma Hareketi, açıklamasının Kıbrıs helenizminin geleceği açısından tehlikeli ifadeler içerdiğini belirtti.

DİPA ise açıklamsında MED 7 zirvesinin, Türkiye’ye ve AB’ye sert mesajlar gönderdiğini  ifade etti.  

(FK/ŞEB)

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